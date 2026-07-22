Tren de Ferromex GMXT, una de las empresas de Grupo México Transportes.

En esta noticia Golpe en costos y gastos

El segundo trimestre descarriló la utilidad neta de Grupo México Transportes, afectado por un incremento en costos y gastos, que no alcanzó a ser compensado por un lento crecimiento anual en los ingresos por servicios.

La ferroviaria más grande del país, que pertenece al magnate Germán Larrea, tuvo una utilidad neta de MXN $5,082 millones en el segundo trimestre de este año, lo que representó una contracción de 28.2% anual.

Germán Larrea, dueño de Grupo México Transportes. Fuente: Shutterstock.

En su reporte financiero, la empresa registró un crecimiento mínimo de 0.6% en ingresos por servicios, que alcanzaron MXN $32,502 millones, incluso cuando el volumen de transporte de mercancías se incrementó 7.6%, al pasar de 32,321 millones de toneladas por kilómetro (tons/km) netas al segundo trimestre de 2025 a 34,772 millones de tons/km netas al segundo trimestre de 2026.

Además, el segmento de intermodal presentó un incremento del 21.2%, el de metales 16.0% y el agrícola 12.0%.

Golpe en costos y gastos

El crecimiento de los ingresos y el volumen de operación no fue suficiente para compensar el aumento en los costos de operación y los gastos.

En materia de costos, un apartado que incluye mano de obra, materiales, gastos indirectos y car hire, aumentaron 4.3% anual, al alcanzar MXN $17,219 millones al segundo trimestre de 2026.

La empresa fue afectada principalmente por el incremento en el precio del diésel, derivado del alza en los precios internacionales del petróleo, que fue consecuencia del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

En este sentido, los costos del diésel aumentaron MXN $486 millones de un año a otro, mientras que el costo de mano de obra representó un alza de MXN $347 millones, a partir del alza al salario mínimo general en el país, así como una mayor operación.

Estos factores afectaron la utilidad bruta de la empresa, que se contrajo 3.1% para ubicarse en MXN $15,490 millones al segundo trimestre de 2026.

Por otra parte, los gastos generales, que incluyen gastos de administración, reparto de utilidades, depreciación y amortización y títulos de concesión presentaron un alza anual de 3.2%, al ubicarse en MXN $6,649 millones al segundo trimestre de 2026.

Además, en el resultado integral de financiamiento, los intereses ganados por la ferroviaria presentaron un incremento de MXN $32 millones, mientras que los gastos por intereses aumentaron a un ritmo de MXN $613 millones, debido al incremento en la contratación de deuda, neto de la liquidación de préstamos, altas y bajas de arrendamientos financieros.

También se redujo la ganancia cambiaria, que pasó de MXN $442 millones a apenas el 10% de ese monto en el segundo trimestre de este año.

Esto fue consecuencia de la apreciación del peso al pasar de MXN $18.9809 por dólar al segundo trimestre de 2025 a $17.4858 al segundo trimestre de 2026.

Todos estos factores llevaron a la utilidad bruta a una caída de prácticamente 19$ anual, que se ubicó en MXN $7,205 millones al segundo trimestre de 2026.

Finalmente, los impuestos a la utilidad aumentaron MXN $117 millones y el impuesto sobre la renta diferido disminuyó MXN $199 millones.