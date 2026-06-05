Miles de mexicanos planean viajes internacionales cada año sin revisar un detalle fundamental: el estado y la vigencia de su pasaporte.

Aunque en redes sociales circulan rumores sobre supuestos bloqueos masivos o la invalidez de los documentos tradicionales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclaró cuáles son las situaciones reales que pueden dejar sin efecto este documento oficial y provocar que un ciudadano no pueda abordar un vuelo o ingresar a otro país.

Los motivos reales por los que un pasaporte puede quedar inválido

La SRE establece que la validez del pasaporte depende tanto de su vigencia como de sus condiciones físicas. Un documento deteriorado puede ser rechazado por autoridades migratorias incluso si todavía no venció.

Entre las principales causas que pueden generar problemas se encuentra la falta de páginas disponibles para sellos migratorios o visas, una situación frecuente en viajeros frecuentes. También pueden invalidarlo daños como rasgaduras, manchas, alteraciones en los datos personales o fotografías que ya no permitan identificar claramente al titular.

Las autoridades migratorias de cada país cuentan con facultades para determinar si un documento cumple con los requisitos de seguridad. Por ello, cualquier irregularidad detectada durante una inspección puede derivar en la negativa de ingreso o salida del país.

La SRE explicó cuáles son las causas reales que pueden invalidar el documento y desmintió los rumores sobre supuestos bloqueos masivos. Fuente: Shutterstock

El requisito de los seis meses de vigencia que muchos olvidan

Uno de los errores más comunes entre los viajeros es asumir que basta con que el pasaporte siga vigente para poder viajar. Sin embargo, numerosos países exigen que el documento tenga por lo menos seis meses de vigencia restante al momento de ingresar a su territorio.

Esto significa que una persona podría tener un pasaporte oficialmente válido en México, pero aun así enfrentar restricciones para abordar un vuelo internacional o cruzar una frontera extranjera.

Antes de comprar boletos o reservar hospedaje, resulta recomendable revisar los requisitos migratorios específicos del destino. De esta manera se evitan gastos inesperados y posibles cancelaciones de último momento.

Los rumores sobre los pasaportes electrónicos que la SRE desmintió

En los últimos meses se difundieron versiones que aseguraban que los pasaportes tradicionales perderían validez por la llegada de los modelos electrónicos con chip. La Secretaría de Relaciones Exteriores desmintió esta información y confirmó que los documentos emitidos legalmente continúan siendo válidos hasta la fecha de vencimiento impresa en cada libreta.

Tampoco existe una obligación extraordinaria para actualizar datos biométricos fuera de los procedimientos normales de expedición o renovación . Del mismo modo, las aerolíneas no recibieron instrucciones generales para negar el abordaje a pasajeros que porten pasaportes vigentes sin chip electrónico.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente fuentes oficiales para evitar caer en información falsa que pueda generar preocupación innecesaria entre quienes tienen viajes programados en los próximos meses.