En esta noticia Alsea confía en la reactivación del consumo

Alsea mantendrá sin cambios su estrategia de expansión e inversión en Starbucks en México. Lo anterior pese a que la cadena registró una caída de 2% en ventas mismas tiendas durante el segundo trimestre y enfrenta un entorno de consumo más débil.

Directivos de la operadora de restaurantes explicaron que el sector en general ha presentado una caída y, en paralelo, se presentó el Mundial de Fútbol 2026 que también mermó las preferencias de compra de los usuarios; sin embargo, estos elementos no modifican la tesis de crecimiento de largo plazo para la controladora de Burger King.

"No estamos cambiando la tesis de largo plazo“, dijo Christian Gurría, director general de Alsea, al ser cuestionado sobre un posible ajuste en el plan de aperturas de Starbucks. “No tenemos razones para cambiar la estrategia de largo plazo de Alsea”.

Gurría explicó que mantendrán el objetivo de abrir 60 cafeterías Starbucks en México este año, y también de completar 85 remodelaciones. La empresa dejó en claro que quiere mejorar la experiencia del cliente e incrementar el tráfico en las tiendas.

Starbucks es la principal cadena de cafeterías en el país con una participación de mercado de casi 47%. En mayo de este año, la empresa anunció que renovó hasta 2046 sus acuerdos de licencia con la filial en EE.UU.

“Este acuerdo ratifica la confianza de Starbucks en la capacidad de Alsea para operar y crecer la marca con estándares de clase mundial”, mencionó en un comunicado previamente Christian Gurría.

En la llamada por el reporte financiero, los directivos de Alsea explicaron que las nuevas unidades continúan generando retornos atractivos, pero destacaron que el periodo de recuperación de inversión es de entre dos a tres años, por lo que el menor dinamismo de consumo no generará cambios en el ritmo de expansión.

“Seguimos avanzando en nuestro objetivo de abrir las más de 60 tiendas que habíamos previsto para este año. Estamos seguros de que cada vez que abrimos una nueva tienda obtenemos los resultados esperados. Así que no, no tenemos ninguna preocupación concreta al respecto”, dijo el CEO de la empresa.

La compañía también descartó redistribuir el capital destinado a Starbucks hacia otras marcas del portafolio, como los restaurantes de servicio completo -como VIPS y Chilli’s-, pese a que éstos mostraron un mejor desempeño durante el trimestre.

“Algunas preguntas surgen sobre si vamos a cambiar la distribución entre Starbucks y restaurantes de servicio completo. Eso no va a cambiar“, afirmó Gurría.

Al cierre del segundo trimestre, Alsea reportó una contracción de 1.7% en los ingresos; mientras que el flujo operativo EBITDA decreció 6.2%. Por su parte, la utilidad de la parte controladora sufrió un desplome de 53% al pasar de MXN$1,131 millones a MXN$531 millones, de acuerdo con el documento publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Alsea confía en la reactivación del consumo

Alsea atribuyó la debilidad de Starbucks México a un menor gasto discrecional de los consumidores, una reducción en el tráfico de aeropuertos y centros urbanos durante el Mundial de Fútbol 2026, así como a una estrategia deliberada para reducir promociones y privilegiar la rentabilidad sobre el volumen. Sin embargo, los directivos dijeron que este mes ya muestra una mejora respecto a abril, uno de los meses con mayor debilidad.

“Ya estamos viendo una recuperación durante julio”, dijo Gurría. Explicó que ya esperan la normalización en el tráfico de clientes impulsado también por las nuevas compañías comerciales que proyectan, muestre mejores resultados en la segunda mitad de 2026.

Se trata de una estrategia que busca colocar a la cadena de cafeterías de la sirena como un concepto del “tercer lugar”, un espacio entre la oficina y la casa.