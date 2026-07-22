La Bolsa Mexicana de Valores informó que el Consejo de Administración nombró a un nuevo director general adjunto de Finanzas y Gestión Corporativa.

Se trata de Luis René Ramón Arana, quien cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector financiero.

De acuerdo con un comunicado emitido por el mercado de valores mexicano, Luis René Ramón es maestro en Finanzas por la Universidad de Cambridge y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Ottawa.

En su formación profesional, el nuevo CFO de la bolsa cuenta con diversos diplomados sobre mercados financieros emergentes, tecnología financiera y sostenibilidad.

Su carrera en Grupo BMV inició en 2011, donde ocupó diversos puestos en Bolsa, Post-trade y Valmer.

Recientemente ocupó la Dirección Ejecutiva Comercial y Mercadotecnia; habiendo además estado a cargo en los últimos años de las áreas de Planeación Estratégica y Financiera, Gestión de Proyectos, Medios de Comunicación y Sostenibilidad, así como de Relación con Inversionistas de la Bolsa, logrando importantes avances para el Grupo BMV.

Luis René Ramón sustituye a Ramón Güémez Sarre, quien dejó el cargo el 31 de mayo de 2026 para ejercer su plan de retiro.

De acuerdo con datos de la BMV, Güemez ingresó a la principal bolsa de valores del país en 2008 dentro del área de Relación con Inversionistas, y poco más de cinco años después asumió la Dirección de Administración.

A lo largo de casi dos décadas en el grupo, fue clave en proyectos estratégicos como la Oferta Pública Inicial (OPI) de 2013, la implementación del plan de gestión de riesgos y ciberseguridad, y el diseño del área y la estrategia de sostenibilidad.

La Bolsa Mexicana de Valores con más de 130 años de experiencia, integra un grupo de empresas líderes en México, que ofrecen servicios en los mercados de capitales, derivados y deuda, así como, servicios de post-trade, productos de información y valor agregado.