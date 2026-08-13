La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México.

Las personas que viven en el extranjero y tienen casas, terrenos, cuentas u otros bienes en México cuentan con una alternativa para dejar en orden su patrimonio sin necesidad de regresar al país. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) permite otorgar testamentos ante las representaciones consulares mexicanas, que actúan con funciones notariales.

En el caso de Argentina, la Embajada de México recordó que el testamento otorgado ante el consulado “surte plenos efectos en México y no requiere legalización alguna”. Esto permite que una persona que se encuentre fuera del territorio nacional pueda establecer quién recibirá sus bienes después de su fallecimiento y reducir posibles complicaciones para sus familiares.

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¿Cómo pueden hacer su testamento quienes viven en Argentina?

La Embajada de México en Argentina señala que el testamento es un acto personalísimo, libre y revocable mediante el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y establece deberes para después de su muerte.

Para quienes tienen patrimonio en México, realizarlo ante una representación consular mexicana puede evitar trámites que serían necesarios si el documento se otorgara ante un notario extranjero. De acuerdo con la información de la SRE, los documentos notariales realizados fuera de México pueden requerir legalización o apostilla, traducción y posterior protocolización, dependiendo del caso.

En cambio, los poderes y actos notariales realizados ante un cónsul mexicano pueden surtir efectos directamente en México. La propia representación consular explica que estos documentos “no requiere[n] apostillar el documento”, tampoco necesitan perito traductor cuando son redactados en español ni protocolización.

Para el caso específico de los testamentos, la Embajada de México en Argentina informa que existen distintas modalidades:

Testamento Público Abierto: se realiza ante el cónsul, a quien la persona manifiesta su voluntad.

Testamento Público Cerrado: se presenta en un sobre cerrado y sellado ante el titular de la representación consular, con la presencia de tres testigos.

Testamento Ológrafo: es escrito completamente a mano por el propio testador, quien debe firmarlo, colocar la fecha y añadir su huella digital.

Para el Testamento Público Abierto, la persona debe ser mayor de edad y encontrarse en pleno goce de sus facultades mentales. También debe llenar la solicitud correspondiente, presentar una identificación oficial vigente con fotografía y acreditar su estado civil mediante el documento correspondiente.

La Embajada señala que la recepción de solicitudes se realiza de lunes a viernes, de 09:00 a 12:30 horas, sin necesidad de cita. El costo informado para este trámite es de 219.50 dólares, correspondiente al 50% de los derechos consulares.

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Esto pasa con los bienes en México de mexicanos en el exterior ¿quién puede heredar?

Una de las ventajas señaladas por la representación mexicana es que la persona puede decidir cómo distribuir su patrimonio. En el anuncio de la Embajada indica que cualquier persona mexicana o extranjera que tenga bienes en territorio mexicano puede solicitar el trámite.

Además, el testador puede designar a los herederos que considere y establecer la distribución de sus bienes. De acuerdo con la información difundida por la Embajada, puede “designar cada uno de sus bienes a los herederos que desee o dividir su herencia en porcentajes”.

Esto resulta relevante para quienes viven fuera de México pero conservan patrimonio en el país, ya que permite dejar expresamente asentada su voluntad y evitar que la distribución de los bienes quede sujeta únicamente a las reglas aplicables cuando una persona fallece sin testamento.

Testamentos de México en el Exterior. Embajada de México en Argentina

La Embajada también ofrece atención preferencial a adultos mayores y puso a disposición el correo consuladoarg@sre.gob.mx para solicitar información o un turno relacionado con el trámite.

En términos prácticos, una persona que reside en Argentina no necesita viajar a México únicamente para realizar su testamento si puede hacerlo mediante la representación consular mexicana. La SRE recomienda recurrir a los consulados cuando se necesita que un acto notarial tenga efectos en México, ya que hacerlo directamente ante un notario extranjero puede implicar trámites adicionales.