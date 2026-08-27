Se viene el diluvio del año con tormentas y granizo a partir de este viernes a la mañana: qué zonas estarán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante los próximos días se mantendrá un escenario de lluvias en distintas regiones de México. El pronóstico contempla precipitaciones fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.

De acuerdo con el aviso emitido el 26 de agosto de 2026, varios sistemas meteorológicos interactúan sobre el territorio nacional, entre ellos el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas en niveles altos y ondas tropicales.

El pronóstico extendido contempla condiciones de lluvia hasta el domingo 30 de agosto, con especial atención en estados del occidente y noroeste del país.

Sonora tendrá lluvias y fuertes ráfagas de viento

Para este jueves 27 de agosto, el SMN pronostica chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el centro y sur de Sonora.

Además, el estado tendrá viento de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles afectaciones provocadas por el viento.

Las condiciones continuarán durante el viernes. Para el 28 de agosto, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el centro y sur de Sonora.

El sábado 29 también se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el este y sur del estado, mientras que el domingo las precipitaciones se concentrarán principalmente en el norte y centro.

Se viene el diluvio del año durante las próximas 48 horas: intensas tormentas y granizo con fuertes ráfagas de viento en Sinaloa, Jalisco y Yucatán ChatGPT

Jalisco, Colima y Michoacán también tendrán lluvias intensas

El occidente de México permanecerá entre las regiones con mayor probabilidad de precipitaciones. Para este jueves, el pronóstico contempla lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Jalisco, Colima y Michoacán.

En Jalisco, las lluvias se esperan principalmente en el suroeste, mientras que en Colima abarcarán al estado y en Michoacán se concentrarán en zonas del centro y sur.

El panorama continuará durante los siguientes días. Para el viernes 28 de agosto, Jalisco tendrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en sectores del sur, oeste y suroeste. Colima y Michoacán también aparecen dentro de las regiones con precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros.

Para el sábado 29, nuevamente se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán. En el caso de Michoacán, las zonas señaladas son principalmente el norte, oeste y sur.

El domingo 30, las lluvias continuarán en los tres estados. El SMN prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Jalisco y Michoacán, mientras que Colima también aparece dentro de esta categoría.

El pronóstico incluye granizo y descargas eléctricas

El SMN señaló que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Además, las precipitaciones pueden provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las autoridades meteorológicas también advierten que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que las condiciones deben tomarse en cuenta al circular o realizar actividades al aire libre.

Así seguirá el tiempo hasta el domingo 30 de agosto

El pronóstico de 72 a 96 horas mantiene las lluvias en buena parte del país. Entre el viernes 28 y el domingo 30, el monzón mexicano y diversos sistemas de baja presión favorecerán precipitaciones en diferentes regiones.

El caso más destacado será Sinaloa, donde para el sábado y domingo se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros.

En el occidente, también se mantendrán las lluvias en Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, aunque la intensidad variará dependiendo del día y de la zona.

Para el viernes 28 de agosto, Jalisco y Michoacán tendrán lluvias de entre 50 y 75 milímetros, mientras que el sábado se mantiene el mismo rango para ambos estados. El domingo, las precipitaciones previstas para Jalisco y Michoacán serán de entre 25 y 50 milímetros.

En paralelo, persistirán rachas de viento de hasta 50 a 70 kilómetros por hora en algunas regiones, principalmente en Sonora y otras zonas del noroeste y sur del país.

También se mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en buena parte del territorio. El SMN prevé temperaturas superiores a 45 °C en el noroeste de Sonora durante los próximos días.

Las condiciones previstas corresponden al aviso del SMN emitido el 26 de agosto de 2026, con pronóstico actualizado para el periodo del 27 al 30 de agosto.