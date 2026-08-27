El Gobierno de Estados Unidos implementó una estrategia para cancelar de manera gradual las visas de cientos de miles de extranjeros que ingresaron al país con permisos temporales y posteriormente solicitaron asilo. Como parte de esta medida, algunas citas relacionadas con los trámites fueron suspendidas.

La decisión de la administración de Donald Trump busca reforzar los controles migratorios y evitar lo que las autoridades consideran un uso indebido de las visas de no inmigrante.

Oficial | Estados Unidos prohibirá el ingreso al país a extranjeros que tengan su visa americana vigente pero no cumplan esta condición

Aunque inicialmente trascendió que la medida podría alcanzar a unas 200.000 personas, el proceso no se realizará de manera simultánea. Algunos solicitantes recibieron correos electrónicos en los que se les informó sobre la cancelación o postergación de sus citas, sin que hasta el momento se haya confirmado una nueva fecha.

Suspensión masiva de visa americana

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó que las cancelaciones se llevarán adelante de forma progresiva y continuarán durante el tiempo que dure el proceso . Por esta razón, la cantidad definitiva de visas revocadas podría modificarse.

En paralelo, el Departamento de Estado trabaja junto con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar a las personas que ingresaron a Estados Unidos con visas de turismo, estudios o negocios y que posteriormente iniciaron un procedimiento para solicitar asilo.

Desde el Gobierno estadounidense remarcaron que las visas temporales parten del supuesto de que el extranjero regresará a su país de origen. Bajo esta interpretación, las autoridades consideran que utilizar un visado temporal con la intención de solicitar asilo puede constituir un motivo para su cancelación.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar asilo en Estados Unidos?

Para solicitar asilo en Estados Unidos es necesario encontrarse físicamente dentro del territorio y demostrar que existe persecución o temor fundado de persecución por motivos como:

Raza

Religión

Nacionalidad

Opinión política

Pertenencia a determinado grupo social

La administración de Trump también reforzó los controles realizados antes del ingreso al país. Entre las nuevas directivas, los funcionarios consulares deben preguntar a los solicitantes si sufrieron o temen sufrir malos tratos en sus países de origen.

Según las instrucciones difundidas, quienes respondan afirmativamente a esas preguntas podrían quedar fuera del proceso correspondiente.

La medida se suma a una política migratoria más restrictiva impulsada durante el segundo mandato de Donald Trump. El Departamento de Estado informó que más de 175.000 visas ya fueron revocadas desde el comienzo de esta nueva etapa de gobierno, lo que representa un fuerte aumento frente a los niveles registrados anteriormente.