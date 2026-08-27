En esta noticia ¿Qué ocurre si el pasaporte está vencido o próximo a vencer?

Estados Unidos, México y Argentina reciben cada año a millones de visitantes, por lo que conocer y cumplir con los requisitos migratorios resulta fundamental para evitar problemas al momento de viajar. Entre las condiciones que pueden controlar las autoridades se encuentra la vigencia del pasaporte, ya que un documento vencido o con una validez insuficiente puede generar inconvenientes e incluso impedir el ingreso, según las normas de cada país.

Si bien existe la creencia de que alcanza con que el pasaporte esté vigente al momento del viaje, cada destino establece sus propios criterios sobre el período de validez que debe conservar el documento. Por este motivo, antes de comprar los boletos y organizar el viaje, es recomendable consultar los requisitos específicos del país de destino y comprobar que el pasaporte cumpla con las condiciones exigidas.¿Qué requisitos de pasaporte aplican en cada país?

En el caso de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) establece que, en la mayoría de los casos, el pasaporte debe conservar una vigencia mínima de seis meses posteriores a la fecha prevista de salida del país.

Por su parte, México solicita que el documento permanezca vigente durante toda la estancia del visitante y hasta la fecha de su salida. No obstante, algunas aerolíneas optan por aplicar la regla de los seis meses de vigencia antes de permitir el abordaje, por lo que es recomendable confirmarlo con la compañía aérea antes de viajar.

En Argentina, los ciudadanos extranjeros que no pertenecen al Mercosur deben presentar un pasaporte vigente tanto para ingresar como para salir del territorio. En el caso de los argentinos, también es necesario contar con un pasaporte válido cuando este sea el documento requerido para viajar al exterior, mientras que los ciudadanos de los países del Mercosur pueden ingresar utilizando su documento nacional de identidad u otra credencial habilitada.

Antes de emprender el viaje, las autoridades migratorias suelen verificar aspectos como:

Que el pasaporte esté vigente y en buen estado.

Que la información del documento coincida con los datos del viajero.

La existencia de visas o permisos migratorios, cuando sean necesarios.

El boleto de regreso o la continuación del itinerario.

¿Qué ocurre si el pasaporte está vencido o próximo a vencer?

Viajar con un pasaporte vencido puede impedir el ingreso al país de destino e incluso evitar que el pasajero aborde el avión desde el aeropuerto de origen. Esto ocurre especialmente en vuelos hacia Estados Unidos, donde las aerolíneas suelen comprobar que la documentación cumpla con los requisitos migratorios antes del embarque.

Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan tramitar la renovación del pasaporte con suficiente anticipación, sobre todo si el destino exige varios meses adicionales de vigencia. Revisar las condiciones de ingreso antes de organizar el viaje puede marcar la diferencia entre disfrutar las vacaciones o enfrentar un rechazo por cuestiones documentales.