Oficial | Cancún, AICM y AIFA prohíben el ingreso al país a todas las personas que no cumplan con los requisitos de su pasaporte

Quienes tengan previsto viajar a México deberán prestar especial atención a su documentación antes de abordar el avión. Los controles de ingreso se aplican de forma estricta en los puntos de internación del país, teniendo como foco principal los aeropuertos con mayor tráfico internacional.

En el Aeropuerto Internacional de Cancún, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Instituto Nacional de Migración (INM) aplica el marco normativo vigente que exige presentar la documentación correspondiente y cumplir con las condiciones migratorias exigidas por la legislación mexicana.

Oficial | Cancún, AICM y AIFA prohíben el ingreso al país a todas las personas que no cumplan con los requisitos de su pasaporte. Fuente: Archivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué revisan al ingresar a México?

El Artículo 37 de la Ley de Migración de México establece de manera categórica que los extranjeros que pretendan ingresar al país deben presentar obligatoriamente un pasaporte o documento de identidad y viaje válido y vigente, acompañado de la visa o autorización correspondiente cuando el país de origen así lo requiera.

Asimismo, la normativa faculta a las autoridades a realizar revisiones adicionales en las salas de filtros migratorios de las terminales aéreas. Contar con un pasaporte o un billete de avión no otorga un derecho automático de entrada: la decisión final recae en el agente migratorio, conforme a lo establecido en la ley.

Pasajeros con documentos deteriorados o sin vigencia suficiente serán devueltos a sus países de origen en el primer filtro. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué el Aeropuerto de Cancún, AICM y AIFA prohíben el ingreso al país?

El Artículo 43 de la Ley de Migración detalla expresamente las causales bajo las cuales la autoridad de los aeropuertos debe prohibir y negar la entrada a territorio mexicano. Entre los motivos contemplados por la ley destacan:

Incumplimiento de requisitos formales : no presentar un pasaporte vigente o carecer de la visa requerida para su nacionalidad.

Inconsistencias en la documentación : presentar documentos con alteración, deterioro físico grave o datos ilegibles.

Falsedad de información : proporcionar testimonios falsos sobre el motivo de viaje o presentar comprobantes apócrifos en la entrevista primaria o secundaria.

Alertas de restricción o antecedentes: existencia de alertas migratorias o prohibiciones dictadas por autoridades judiciales nacionales o internacionales.

Cancún, AICM y AIFA: ¿Cómo funcionan los controles en el aeropuerto?

Conforme a los artículos 59 a 62 del Reglamento de la Ley de Migración, al momento del desembarque en aeropuertos como Cancún, el AICM o el AIFA, los pasajeros son sometidos a un primer filtro de revisión. Si el oficial detecta alguna irregularidad en el pasaporte o dudas sobre la estancia, el viajero es derivado a un proceso de revisión secundaria.

En esta etapa, la autoridad verifica:

La autenticidad y el estado del pasaporte.

La vigencia de visados o autorizaciones electrónicas.

La prueba de solvencia económica, reserva de hospedaje y billete de salida de México.

En caso de determinarse el rechazo por incumplimiento del Artículo 43, la aerolínea transportista está legalmente obligada a custodiar al pasajero y efectuar su reconducción (devolución) al país de origen o procedencia.

Pasaportes vencidos o deteriorados: la recomendación de la SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el INM recuerdan que el estado físico del documento es determinante. La presencia de hojas desprendidas, datos borrosos o daños en el chip biométrico son motivos inmediatos para la inadmisión del pasajero.

Lista de comprobación oficial antes de viajar: