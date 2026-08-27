¿Para qué sirve y cuál es el beneficio oculto que tiene?

Los vidrios y espejos pueden acumular huellas, grasa, polvo y manchas que afectan su apariencia. Aunque existen productos específicos para limpiarlos, algunas personas recurren a ingredientes que normalmente tienen en casa.

Una de estas alternativas combina bicarbonato de sodio, crema dental y detergente para elaborar una pasta o solución destinada principalmente a superficies de vidrio. La propuesta busca aprovechar las propiedades limpiadoras de cada ingrediente para desprender residuos.

¿Para qué sirve esta mezcla limpiadora?

El bicarbonato de sodio puede contribuir a remover suciedad adherida gracias a su acción ligeramente abrasiva. La crema dental también contiene partículas que ayudan a pulir determinadas manchas superficiales, mientras que el detergente facilita la eliminación de grasa.

Al combinarse, estos ingredientes pueden utilizarse para limpiar espejos, ventanas y otras superficies de vidrio, especialmente cuando presentan marcas de dedos, restos de grasa o suciedad acumulada.

Para probar el método, se puede colocar una pequeña cantidad de bicarbonato y crema dental, agregar unas gotas de detergente y mezclar hasta conseguir una preparación homogénea. Después, debe aplicarse sobre el vidrio con una esponja suave o un paño de microfibra.

Limpiar vidrios. Freepik.

Es importante no frotar con demasiada fuerza, ya que los componentes abrasivos del bicarbonato y algunos dentífricos podrían provocar microarañazos en determinadas superficies. Antes de extender la mezcla por todo el espejo o cristal, conviene probarla en una zona pequeña y poco visible.

Una vez retirada la suciedad, se recomienda eliminar completamente los restos de la preparación con un paño húmedo y posteriormente secar la superficie con otro paño limpio para evitar marcas.

Mezclar bicarbonato de sodio con pasta dental por qué se recomienda y para qué sirve. Imagen generada con Gemini IA

Precauciones antes de utilizarla

No todos los vidrios tienen las mismas características. Los espejos con recubrimientos especiales, películas protectoras o superficies delicadas pueden dañarse con productos abrasivos.

Además, no conviene mezclar esta preparación con otros productos químicos, especialmente aquellos que contienen cloro.

Así que para una limpieza habitual, un limpiador específico para vidrios y un paño de microfibra pueden ser una alternativa más segura y predecible.