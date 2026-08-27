Confirmado | 4 estados de Estados Unidos permitirán el ingreso legal a todos los mexicanos que obtengan un Formulario DSP-150. (Representación creada con IA)

La Border Crossing Card (BCC), también conocida como Formulario DSP-150, permite a determinados ciudadanos mexicanos ingresar legalmente a Estados Unidos sin llevar una visa estadounidense estampada en el pasaporte. En ciertos cruces terrestres y bajo condiciones específicas, la tarjeta también puede utilizarse sin presentar el pasaporte.

La medida no significa que todos los mexicanos puedan ingresar a Estados Unidos sin visa o pasaporte. Se trata de un documento migratorio federal que solo pueden obtener determinados ciudadanos mexicanos que cumplen con los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

Qué es el Formulario DSP-150

El Formulario DSP-150 corresponde a la Border Crossing Card (BCC), una tarjeta biométrica emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La tarjeta cumple una doble función:

Tarjeta de Cruce Fronterizo . Es una

Funciona como una visa B1/B2 para viajes temporales de turismo o negocios.

Por este motivo, una persona que cuenta con una BCC válida no necesita llevar una visa tradicional estampada en su pasaporte para utilizar la tarjeta dentro de las condiciones autorizadas.

Quiénes pueden solicitar el DSP-150

El beneficio está limitado a un grupo específico de solicitantes. De acuerdo con el Departamento de Estado, las BCC se expiden a ciudadanos mexicanos que residen en México y que cumplen los requisitos de elegibilidad correspondientes.

Entre las condiciones principales se encuentran:

Ser ciudadano de México .

Residir en México .

Cumplir con los requisitos para una visa B1/B2 .

Demostrar que el viaje será temporal .

Cumplir con el procedimiento de solicitud establecido por las autoridades estadounidenses.

Contar con un pasaporte mexicano vigente al momento de solicitar la tarjeta.

Este último punto es importante: aunque la BCC puede utilizarse posteriormente sin presentar el pasaporte en determinados cruces terrestres, el pasaporte mexicano vigente forma parte de los requisitos para solicitarla.

Fuente: EPA/EPA POOL WILL OLIVER / POOL

En qué estados puede utilizarse sin presentar el pasaporte

La posibilidad de utilizar la BCC sin pasaporte está vinculada a determinados cruces terrestres y límites geográficos establecidos por la normativa estadounidense. No se trata de una autorización nueva creada por Texas, California, Nuevo México o Arizona.

Las condiciones contemplan zonas específicas de los estados fronterizos. En términos generales:

Texas: la BCC puede utilizarse para visitas limitadas dentro de la zona fronteriza autorizada.

California: también existen límites geográficos para utilizar la tarjeta sin pasaporte.

Nuevo México: la normativa contempla una zona fronteriza específica para quienes ingresan con la BCC.

Arizona: existen condiciones y límites propios para el uso de la tarjeta.

Las distancias y condiciones exactas dependen de las reglas migratorias aplicables. Por eso, no debe interpretarse que una persona puede desplazarse libremente por todo Estados Unidos únicamente con la BCC y sin pasaporte.

Cómo se obtiene la Border Crossing Card

El trámite de la BCC se realiza mediante el procedimiento consular correspondiente en México. La solicitud está vinculada al proceso para obtener una visa de visitante y requiere que el solicitante cumpla las condiciones migratorias establecidas.

El proceso contempla, entre otros pasos:

Completar la solicitud correspondiente. Pagar la tarifa consular aplicable. Programar la cita indicada por las autoridades estadounidenses. Presentar la documentación requerida. Asistir a la entrevista consular, cuando corresponda.

Solo después de la aprobación de la solicitud se expide la Border Crossing Card.

La BCC no permite ingresar sin restricciones a todo Estados Unidos

Contar con una Border Crossing Card no equivale a tener autorización para ingresar sin condiciones a cualquier parte del territorio estadounidense. Su utilización sin pasaporte está sujeta a las reglas aplicables a los cruces terrestres y a los límites establecidos por la normativa migratoria.

Además, la tarjeta está destinada a viajes temporales de negocios o turismo. No constituye un permiso para residir o trabajar en Estados Unidos.

Por eso, aunque la BCC puede permitir determinados ingresos terrestres sin presentar el pasaporte, los viajeros deben respetar las condiciones de la tarjeta y las indicaciones de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) al momento de ingresar al país.