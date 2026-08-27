Llega el diluvio del mes el jueves 27 y viernes 28 de agosto: alertan por una tormenta tropical acompañada de granizo y ráfagas de viento superiores a 70 km/h

Durante este jueves 27 y viernes 28 de agosto de 2026, las condiciones meteorológicas en México se verán alteradas por el impacto combinado del monzón mexicano sobre el noroeste del país y el desplazamiento de la onda tropical número 32 en las regiones del sur y sureste.

Estos sistemas meteorológicos provocarán chubascos y lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y potencial caída de granizo en diversos estados del territorio nacional.

De acuerdo con las proyecciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones más intensas alcanzarán acumulados de 50 a 75 mm. Este escenario podría derivar en el incremento de los niveles de ríos y arroyos, así como en deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Llega el diluvio del mes el jueves 27 y viernes 28 de agosto: alertan por una tormenta tropical acompañada de granizo y ráfagas de viento superiores a 70 km/h. Fuente: Shutterstock.

¿Qué estados registrarán las lluvias más fuertes este jueves 27 y viernes 28 de agosto?

Para la jornada del jueves 27 de agosto, el pronóstico indica precipitaciones puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en el centro de Sinaloa, suroeste de Jalisco, Colima, centro y sur de Michoacán, este de Guerrero, oeste y este de Oaxaca, sur de Veracruz, oeste de Tabasco, norte de Campeche y el este y norte de Yucatán.

Durante el viernes 28 de agosto, la onda tropical 32 se desplazará hacia el suroeste de Jalisco antes de dejar de afectar al país. No obstante, las lluvias de 50 a 75 mm se mantendrán en el centro y sur de Sonora, norte y centro de Sinaloa, sur y suroeste de Jalisco, Colima, el oeste, centro y sur de Michoacán, así como en zonas de Guerrero, Puebla, Oaxaca y Veracruz. En la Ciudad de México y el Estado de México se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 mm durante ambos días.

¿Dónde se prevén las ráfagas de viento más intensas y posible granizo?

El viento también cobrará protagonismo durante ambas jornadas. Para el jueves 27 de agosto, se esperan rachas de 50 a 70 km/h en Sonora, Coahuila y el istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Asimismo, en estados como Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Jalisco se registrarán ráfagas de entre 40 y 60 km/h.

Estas rachas de viento fuertes podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Además, las lluvias de mayor intensidad vendrán acompañadas de actividad eléctrica constante y probable granizada en sectores del centro, occidente y norte del país.

Llega el diluvio del mes el jueves 27 y viernes 28 de agosto: alertan por una tormenta tropical acompañada de granizo y ráfagas de viento superiores a 70 km/h SMN

¿Cómo afectará la onda de calor y cuáles serán las temperaturas máximas?

A pesar de la presencia de lluvias, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sostendrá un ambiente caluroso a muy caluroso. La onda de calor prevalecerá con temperaturas máximas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora durante el jueves.

En regiones de Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los termómetros oscilarán entre los 40 y 45 °C. Por el contrario, la madrugada del viernes registrará temperaturas mínimas frías de 0 a 5 °C en las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

¿Cómo continuará el clima durante el fin de semana?

Hacia el sábado 29 de agosto, el ingreso de una nueva onda tropical reforzará las precipitaciones en el sureste y occidente de México.

En Sinaloa las lluvias se intensificarán con acumulados de 75 a 150 mm (lluvias muy fuertes a intensas), mientras que el oleaje alcanzará alturas de 2.0 a 3.0 metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.