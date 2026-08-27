En esta noticia Qué significan las formas que dejan los neumáticos en el camino

Si tienes auto y lo miras con mucho detalles, de seguro habrás visto que sus neumáticos o llantas tienen unas peculiares señales que para otros dueños de autos menos detallistas de seguro se les pasó por alto. Bueno, estos puntos o triángulos amarillos, rojos y blancos que aparecen en algunos neumáticos funcionan como referencias técnicas para facilitar su correcto montaje en la llanta

Estas marcas en las llantas de los vehículos ayudan a los especialistas a identificar zonas específicas del neumático y a determinar cómo debe colocarse respecto de la rueda para conseguir un funcionamiento adecuado.

Aunque pueden pasar desapercibidas, respetar estas referencias durante el montaje puede contribuir a reducir vibraciones, mejorar la estabilidad y favorecer un desgaste más uniforme.

Cómo calibrar bien una llanta? �

Cómo leer los símbolos de los neumáticos

El punto amarillo, que en algunos casos puede ser blanco, señala la zona más ligera del neumático. Al montarlo, suele hacerse coincidir con la válvula, considerada generalmente el punto más pesado de la rueda.

El punto o triángulo rojo identifica la zona de mayor variación de fuerza radial, conocida como el punto más alto del neumático. Si también aparece una marca amarilla, normalmente se prioriza la referencia roja.

Cuando neumático y llanta tienen referencias rojas específicas, el montaje puede buscar que ambas coincidan para compensar las variaciones físicas y conseguir una rotación más estable.

Grok

Qué significan las formas que dejan los neumáticos en el camino

La huella del neumático muestra el dibujo formado por los canales, bloques y ranuras de la banda de rodadura. Estos elementos no tienen una función estética: están diseñados para interactuar con el pavimento.

Los canales longitudinales y transversales permiten evacuar agua cuando la superficie está mojada, reduciendo la cantidad de líquido que queda entre el neumático y el asfalto y ayudando a mantener el agarre.

Los diferentes patrones también influyen en la tracción, estabilidad, frenado y nivel de ruido. Por eso, observar un dibujo irregular o un desgaste desigual en la huella puede ser una señal para revisar presión, suspensión, balanceo o alineación.