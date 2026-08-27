Colocar un conjunto de monedas en la manija del auto: para qué sirve y por qué lo recomiendan. (Representación creada con IA)

Cada vez más conductores prestan atención a un detalle poco habitual al regresar a sus autos estacionados: encontrar una o varias monedas colocadas en la manija de una puerta. Aunque puede parecer una broma, una coincidencia o un acto de vandalismo, la situación merece una revisión antes de volver a utilizar el vehículo.

La preocupación está relacionada con una posible interferencia en el sistema de cierre de algunas puertas. Sin embargo, esta maniobra no funciona de la misma manera en todos los vehículos y encontrar una moneda no permite confirmar, por sí solo, que haya existido un intento de robo.

Por qué colocan monedas en la manija de la puerta del auto

Una de las explicaciones más difundidas es que la moneda puede colocarse en una zona de la manija de una puerta, habitualmente del lado del acompañante, para intentar interferir con el cierre. En determinados modelos, esto podría impedir que una puerta quede asegurada correctamente.

El riesgo aparece cuando el conductor activa el cierre centralizado y se aleja sin comprobar manualmente que todas las puertas hayan quedado cerradas. Si el sistema no detecta la anomalía, una de ellas podría permanecer sin bloquear, dependiendo del diseño y del mecanismo de seguridad del vehículo.

¿Es una modalidad delictiva o puede tratarse de una coincidencia?

Encontrar una moneda en la manija no significa automáticamente que el auto haya sido blanco de un intento de robo. También puede tratarse de una broma, vandalismo o simplemente de una coincidencia.

Además, este método no funciona en todos los vehículos. Muchos autos modernos cuentan con sensores de puertas y sistemas de advertencia que pueden detectar que un acceso no está correctamente cerrado, emitir una señal sonora o impedir que el bloqueo se complete.

Por eso, la principal recomendación no es entrar en pánico, sino comprobar el estado del vehículo antes de alejarse del lugar.

Qué hacer si encontrás una moneda en la manija del auto

Ante la presencia de una moneda u otro objeto extraño en la puerta, conviene tomar algunas precauciones sencillas:

Retirá la moneda antes de utilizar el vehículo y comprobá que no haya otros objetos colocados cerca de las puertas.

Revisá manualmente todas las puertas para confirmar que abran y cierren con normalidad.

Activá nuevamente el cierre centralizado y verificá que los seguros funcionen correctamente.

Observá el exterior del auto para detectar posibles daños, marcas o signos de manipulación.

Prestá atención al entorno antes de subir al vehículo y abandonar el lugar.

Si además de la moneda aparecen daños en una cerradura, marcas de fuerza u otras señales de manipulación, lo recomendable es no minimizar la situación y solicitar asistencia a las autoridades correspondientes. La presencia del objeto, por sí sola, no permite determinar cuál fue su finalidad, pero comprobar que todas las puertas estén correctamente cerradas es una medida sencilla de seguridad.

Qué recomiendan revisar antes de dejar el auto estacionado

Para reducir riesgos, es conveniente comprobar que todas las puertas estén cerradas, evitar dejar objetos de valor visibles dentro del habitáculo y verificar que el sistema de bloqueo haya funcionado correctamente antes de alejarse.

Si el vehículo emite una alerta por una puerta abierta o el cierre centralizado presenta un comportamiento inusual, lo mejor es revisar nuevamente cada acceso antes de abandonar el lugar.