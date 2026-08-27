Las hornallas de la estufa están expuestas diariamente a restos de comida, grasa, humedad y cambios de temperatura. Con el paso del tiempo, esta combinación puede favorecer la aparición de suciedad difícil de retirar y manchas de óxido.

Por este motivo, existe un método casero que utiliza un producto habitual en la cocina: el vinagre blanco. Además de ayudar a desprender residuos de grasa, su acidez puede ser útil para tratar pequeñas acumulaciones de óxido en piezas de hierro.

¿Por qué rociar vinagre en las hornallas?

El vinagre contiene ácido acético, un compuesto que puede ayudar a aflojar determinados depósitos minerales y a desprender parte del óxido superficial presente en superficies de hierro. Esto resulta especialmente útil cuando las hornallas han estado en contacto frecuente con agua o humedad.

Para realizar este procedimiento, primero hay que retirar las hornallas y asegurarse de que estén completamente frías. Después, se puede aplicar vinagre puro directamente sobre las zonas afectadas, procurando cubrir las manchas de óxido y los residuos acumulados.

Una vez aplicado, se recomienda dejar actuar el producto durante aproximadamente 60 minutos. Durante este tiempo, el ácido acético ayuda a aflojar la suciedad y facilita el trabajo posterior de limpieza.

Ni detergente ni lavandina: la manera ideal de sacar el óxido de una sartén y dejarla como nueva. Gemini.

¿Cómo quitar el óxido de las hornallas con vinagre?

Transcurrido el tiempo de espera, se puede utilizar una esponja de alambre para fregar cuidadosamente la superficie. La fricción ayuda a desprender los restos de óxido que fueron ablandados por el vinagre.

Después de retirar la suciedad, es importante enjuagar y secar muy bien las piezas, ya que dejar humedad sobre el hierro podría favorecer nuevamente la formación de óxido. Antes de volver a colocarlas, deben estar completamente secas.

Ni vinagre ni bicarbonato: la mejor forma de sacar el óxido de cualquier superficie al instante (foto: archivo).

Durante el procedimiento conviene utilizar guantes de limpieza y tapabocas, además de trabajar en un espacio ventilado. El vinagre no debe mezclarse con productos de limpieza que contengan cloro, debido a que esa combinación puede generar gases peligrosos.

Este método puede servir para tratar óxido superficial y residuos de grasa, aunque si la corrosión está muy avanzada o la pieza presenta deterioro importante, lo más recomendable es considerar su reemplazo.