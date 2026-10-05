El retroceso y la fractura del hielo milenario en Kvitingskjølen están sacando a la luz restos de la Edad de Piedra.

El retroceso del hielo en las frías montañas de Noruega facilitó un descubrimiento histórico para la arqueología. Durante una reciente campaña de excavación, especialistas descubrieron 48 armas prehistóricas atrapadas en el glaciar tras un acelerado deshielo.

Entre los artefactos recuperados destaca una flecha con punta de pizarra que posee entre 5,000 y 6,000 años de antigüedad. Este fenómeno demuestra cómo el calentamiento global está alterando el paisaje natural, transformando las cumbres boreales y exponiendo una frágil cápsula del tiempo sepultada bajo el hielo durante milenios.

¿Cómo se produjo este hallazgo arqueológico histórico?

El descubrimiento se produjo debido al acelerado retroceso y fractura de las capas de hielo impulsado por el cambio climático, un fenómeno que está derritiendo las zonas más profundas de las cumbres noruegas.

Punta de flecha de pizarra hallada en el glaciar noruego, con una antigüedad estimada de entre 5.000 y 6.000 años. Secrets of the Ice

La información oficial fue revelada por el prestigioso programa de investigación Secrets of the Ice (dependiente del Consejo del Condado de Innlandet y del Museo de Historia Cultural de la Universidad de Oslo).

Según detallaron en su publicación oficial (El año de las flechas - Ahora la Edad de Piedra emerge del hielo), los especialistas trabajaron durante tres intensas semanas en el área montañosa de Kvitingskjølen, específicamente en los glaciares Langfonne, Storfonne y Handklefonne, ubicados en la región noruega de Jotunheimen.

Los objetos que se encontraron en los glaciares noruegos

El inventario de la campaña incluye 48 flechas prehistóricas, arcos, ropa, calzado de cuero y restos orgánicos dejados por antiguos cazadores de renos de la Edad de Piedra y la Edad de Bronce.

Además de la flecha milenaria de pizarra, los expertos hallaron una punta de proyectil hecha con concha de bivalvo de agua dulce de 3,600 años de antigüedad, astas de hueso y fragmentos de madera reforzados con tendones de animales y corteza de abedul.

Gracias al efecto congelador del hielo, fue posible obtener una excelente conservación orgánica, por lo que se protegieron naturalmente los materiales perecederos como la madera y las pieles.

Un descubrimiento único para el proyecto en Noruega

A lo largo de sus 20 años de trayectoria, el proyecto ha registrado 73 yacimientos y más de 5,000 objetos. Sin embargo, existe un cambio radical de patrón: en 2006, la gran mayoría de los hallazgos correspondían a la Era Vikinga (con menos de 2,000 años).