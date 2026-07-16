Noruega prohíbe el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado la renovación del pasaporte.

Noruega, al ser parte del espacio Schengen, aplica varios motivos por los que las autoridades fronterizas pueden negar el ingreso a un extranjero.

Según explican las autoridades migratorias, no aprobar el control fronterizo por falta de documentos o por tener el pasaporte vencido puede derivar en la denegación de entrada o en la devolución al país de origen.

¿Qué exige Noruega en materia de pasaporte?

Las reglas vigentes para el ingreso establecen lo siguiente:

El pasaporte debe estar vigente durante toda la estancia en Noruega.

Para ciudadanos de fuera de la Unión Europea y del espacio Schengen, se exige además una validez mínima posterior a la fecha de salida de la zona Schengen.

Quienes provienen de países que requieren visa Schengen deben tramitarla antes de viajar. Sin ella, o si fue rechazada previamente, el ingreso también puede negarse.

Cuando se exija la autorización electrónica ETIAS, los viajeros exentos de visa deberán contar con ella para poder ingresar.

Otros motivos por los que Noruega puede negar el ingreso

Además de la documentación de viaje, existen otras razones por las que un viajero puede ser rechazado en la frontera:

No contar con solvencia económica suficiente para cubrir los gastos de la visita.

No tener billete de regreso o de conexión a otro destino.

No poder comprobar el motivo o la duración del viaje ni el lugar de alojamiento.

No contar con un comprobante de alojamiento confirmado en Noruega.

Presentar información que no coincide con las reservas de viaje.

Haber excedido previamente los 90 días de estancia dentro de un período de 180 días en el espacio Schengen.

Trabajar o estudiar sin el permiso correspondiente aprobado antes del viaje.

Según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, es facultad exclusiva de las autoridades noruegas otorgar o negar el ingreso a una persona extranjera, incluso si cuenta con una visa válida.

Noruega prohíbe el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado la renovación del pasaporte.

Tener visa o cumplir con los requisitos documentales no garantiza el ingreso: la decisión final queda en manos del agente migratorio en la frontera.