México se encuentra en la antesala de un cambio histórico en materia laboral. La reforma que reducirá la jornada de 48 a 40 horas semanales , anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum en diciembre de 2025, viene acompañada de una redefinición fundamental: qué se considera realmente tiempo de trabajo, según expertos.

Esta transformación está prevista para comenzar en mayo de 2026 e implementarse gradualmente hasta 2030.

Adiós tiempos libres: cómo se medirán las horas de trabajo

De acuerdo al artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la jornada laboral se contabiliza como “el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo”; sin embargo, la abogada laboralista Estefanía Rueda, en entrevista para El Heraldo, advirtió que este concepto podría cambiar y redefinir la dinámica actual.

¿Se despide la reducción de la jornada laboral? Se les pagará a los empleados solo por su tiempo activo y no "en servicio".

De acuerdo a la experta, la iniciativa presentada por Sheinbaum incorpora el concepto de “tiempo efectivo de trabajo” como criterio central. Esto significa que las jornadas se medirán por la actividad comprobable y no solo por la disponibilidad del empleado.

“Es una definición que se me hizo muy interesante desde el primer momento, porque nuestra legislación actual nos marca que la jornada laboral es cualquier espacio y tiempo en el que estés a disposición del empleador, no importa si estás haciendo o no haciendo, con que estés esperando una instrucción es más que suficiente como para decir: ‘estoy en mi jornada laboral’“.

En caso que la reforma constitucional resulte aprobada, una vez que entre en vigor, el cambio será sustancial: “Este nos dice: ‘es el tiempo efectivo de trabajo’. Si contratas a alguien por hora laborada, esto quiere decir que si no estás haciendo efectivamente nada, pues entonces no te va a tocar pago por esa hora, eso se va a volver muy interesante”, explicó.

Adiós a la reducción de la jornada laboral: ¿empleados deberán trabajar más horas?

El cambio busca atacar una contradicción que ha marcado al país: México registra 2,128 horas trabajadas al año en promedio, una de las cifras más altas de la OCDE, pero mantiene niveles de productividad bajos debido a los extensos tiempos muertos dentro de las jornadas .

La reforma también choca con el límite legal de ocho horas diarias establecido para las jornadas. Al considerar únicamente el tiempo efectivo, existe el riesgo de que las jornadas se extiendan en la práctica si no se establecen controles adecuados .

México propone reducir la jornada laboral: ¿los empleados trabajarán más por menos paga?

Como alternativa, las empresas deberán adoptar plataformas digitales que documenten con precisión las entradas, salidas y tiempos de trabajo real, cumpliendo así con los futuros requerimientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Reforma a la LFT: ¿se le pagará menos a los trabajadores?

La implementación gradual de la reforma de la LFT contempla una reducción de dos horas por año, comenzando en 2027 hasta alcanzar las 40 horas en 2030. Aunque la reforma garantiza que los salarios no se verán afectados por la disminución de horas, las empresas enfrentan un dilema operativo: cómo mantener la productividad con menos horas disponibles.

“Al final del día está abriendo la puerta de decir: ‘puedo tener un call center con gente de guardia, que simplemente va a estar esperando una llamada y mientras no atienda ninguna llamada, ningún contacto al cliente, pues no es tiempo efectivo de trabajo y no tengo que pagar ese tiempo’”, alertó la abogada laborista.

Qué pasa si los empleadores obligan a trabajar más tiempo por la misma paga a sus empleados

Las sanciones por exceder los límites de jornada irán de 5,657 a 28,285 pesos por trabajador afectado. Rebasar los límites de horas extras podría incluso derivar en responsabilidad penal por explotación laboral.

Este marco regulatorio más estricto obliga a las empresas a prepararse no solo con nuevos sistemas tecnológicos, sino con capacitación para mandos medios y altos sobre el respeto a los horarios establecidos.

La reforma de 40 horas se suma a una década de transformaciones laborales que incluyen el aumento del salario mínimo, la ampliación de vacaciones y la restructuración del sistema de justicia laboral. Cada cambio ha representado un avance en derechos, pero también ha evidenciado la dificultad de traducir las modificaciones legales en mejoras tangibles para millones de trabajadores que operan fuera del marco formal.