Se duplican las vacaciones: la ley asigna más tiempo de descanso a todos los trabajadores y podrán gozar de hasta 20 días libres pagos

Desde el 1 de enero de 2023, los trabajadores mexicanos disfrutan de un derecho laboral significativamente mejorado gracias a la reforma conocida como “Vacaciones Dignas”.

Qué establecen los artículos 76 y 78 de la LFT

Esta modificación a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) duplicó los días de descanso pagado en el primer año de servicio, pasando de 6 a 12 días.

Cuántos días de vacaciones corresponden

El nuevo marco legal establece un sistema progresivo que beneficia a los trabajadores conforme aumenta su permanencia en una empresa. Al cumplir el primer año laboral, el empleado tiene derecho a 12 días de vacaciones pagadas.

A partir del segundo año y hasta el quinto, se suman 2 días adicionales por cada año trabajado, alcanzando un máximo de 20 días al completar el quinto año de servicio.

El esquema detallado queda de la siguiente manera:

Primer año, 12 días

Segundo año, 14 días

Tercer año, 16 días

Cuarto año, 18 días

Quinto año, 20 días.

A partir del sexto año de antigüedad, el incremento cambia: se añaden 2 días por cada 5 años de servicio, lo que significa:

22 días para quienes tienen entre 6 y 10 años

24 días entre 11 y 15 años

26 días entre 16 y 20 años, y así sucesivamente.

Flexibilidad en el disfrute del periodo vacacional

La reforma llegó en un momento crítico para México, que se encontraba entre los países con menos días de vacaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Mientras naciones como Cuba, Panamá y Nicaragua garantizaban 30 días de descanso desde el primer año, los trabajadores mexicanos apenas recibían 6 días, lo que contribuía a que el país registrara uno de los niveles más altos de estrés laboral a nivel mundial.

Gracias a la modificación de la LFT, empleados gozan de 12 días de vacaciones desde su primer año de trabajo. Freepik

También incorporó flexibilidad en la forma de tomar las vacaciones: el artículo 78 de la LFT otorga potestad al empleado para distribuir el resto del periodo vacacional en la forma y tiempo que lo requiera , siempre mediante acuerdo previo con el empleador.

Las vacaciones deben concederse dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Es fundamental que las fechas se fijen de común acuerdo entre trabajador y patrón, considerando las necesidades operativas del centro de trabajo sin menoscabar el derecho adquirido por antigüedad.

Los empleadores tienen la obligación legal de entregar anualmente una constancia que indique la antigüedad del trabajador y el periodo de vacaciones correspondiente.

LFT | Nueva Ley de Vacaciones: confirman más días de descanso extra por año.

Esta reforma no tiene carácter retroactivo y aplica únicamente para vacaciones devengadas a partir del 1 de enero de 2023. Beneficia a todos los trabajadores bajo el régimen de la Ley Federal del Trabajo, independientemente de su antigüedad previa o tipo de contrato, siempre que resulte más favorable para sus derechos.

Para 2026, el cumplimiento de esta normativa es fundamental tanto para empleados como para empleadores. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ofrece orientación gratuita sobre este y otros derechos laborales, garantizando que los trabajadores puedan ejercer plenamente sus derechos.

El respeto al periodo vacacional no solo representa el cumplimiento de una obligación legal, sino una inversión en el bienestar de la fuerza laboral mexicana.