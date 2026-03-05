En México, miles de adultos mayores se preguntan si podrán renovar sus documentos de tránsito al cumplir cierta edad. La respuesta oficial elimina mitos: obtener o renovar la licencia de conducir sin límite de edad es posible, siempre que se cumpla con un único requisito médico integral establecido por la ley. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece que cualquier persona mayor de 65, 75 o incluso 85 años puede tramitar o renovar su permiso de conducir. El único requisito consiste en aprobar un examen médico integral que certifique que el solicitante conserva las habilidades necesarias para manejar con seguridad en las vialidades del país. A diferencia de otros países donde el retiro del permiso es automático tras cierta fecha, México apuesta por un sistema inclusivo basado en evidencia clínica. La evaluación se enfoca en capacidades reales y no en prejuicios etarios, lo que permite a conductores experimentados seguir activos. La autoridad busca confirmar que el solicitante conserva reflejos, coordinación y percepción adecuados para circular sin poner en riesgo su vida ni la de terceros. Este filtro evalúa funciones que tienden a deteriorarse con el paso del tiempo, pero que no dependen exclusivamente de la edad cronológica. El sistema garantiza que solo conductores aptos circulen, protege la seguridad vial y respeta el derecho de movilidad de los adultos mayores en condiciones óptimas. El examen integral que deben aprobar los solicitantes evalúa funciones críticas para la conducción segura. Las autoridades de movilidad verifican que el conductor mantenga habilidades físicas y cognitivas óptimas antes de expedir el documento oficial correspondiente a la categoría vehicular solicitada. Las pruebas incluyen evaluaciones de: Quienes superan estas evaluaciones reciben su licencia sin discriminación alguna por edad. El marco legal mexicano reconoce que la aptitud para conducir es una condición médica individual y no una cuestión de años cumplidos, por lo que cualquier adulto mayor en condiciones óptimas tiene pleno derecho a seguir al volante.