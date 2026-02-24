El estado de Florida, en Estados Unidos, informó que eliminará el requisito de presentar el examen únicamente en inglés para aquellas personas que ya tenían una cita programada antes del cambio de normativa. La decisión representa un alivio para parte de la comunidad latina. En detalle, este mes entró en vigor una política que establece el inglés como único idioma para todos los exámenes necesarios para obtener la licencia de conducir, según dio a conocer el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV). Conoce los detalles de la nueva disposición y evita inconvenientes con las autoridades a la hora de circular en la vía pública. Con esta medida se canceló la disponibilidad de exámenes traducidos que anteriormente se ofrecían en distintos idiomas para la mayoría de las licencias no comerciales. A partir de febrero, las pruebas -tanto teóricas como prácticas- deberán realizarse exclusivamente en inglés. El gobernador Ron DeSantis argumentó que el dominio del inglés es un elemento clave para la seguridad vial, al señalar que los conductores deben ser capaces de leer y comprender las señales de tránsito. La flexibilización aplica únicamente para quienes habían agendado su cita antes de que la nueva disposición entrara en vigor el 6 de febrero. Durante este periodo, podrán presentar tanto el examen teórico como el práctico en español. Las autoridades estatales explicaron que esta excepción busca evitar problemas en los trámites iniciados, mientras se implementa por completo el nuevo esquema. Una vez concluido el periodo de transición, quienes deseen obtener la licencia de conducir deberán presentar sus evaluaciones únicamente en inglés, sin opción de traducciones o intérpretes. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida reiteró que el objetivo es asegurar que los conductores comprendan adecuadamente las normas y señales de tránsito.