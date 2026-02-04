Una nueva medida encendió la alerta entre conductores luego de que las autoridades confirmaran controles más estrictos, con revisiones vehículo por vehículo, para verificar el cumplimiento de un trámite obligatorio. Quienes no lo hayan realizado a tiempo podrían enfrentar multas y otras sanciones. La decisión forma parte de una estrategia para reforzar la seguridad vial y asegurar que todos los automóviles en circulación cumplan con los requisitos exigidos por la normativa vigente. En la ciudad de Nueva York, los vehículos deben someterse a una inspección periódica obligatoria que evalúa el correcto funcionamiento de sistemas clave como frenos, luces, neumáticos, suspensión y cinturones de seguridad, entre otros elementos de seguridad. Una vez aprobada, se entrega una oblea visible que indica el mes y el año de validez. Circular sin esta oblea o con la inspección fuera de vigencia es considerado una falta. Para verificar su cumplimiento, las autoridades realizan controles selectivos y operativos en distintos puntos, donde revisan: No cumplir a tiempo con la inspección obligatoria puede derivar en distintas consecuencias para los conductores, que varían según la falta y la jurisdicción. En algunos casos, las autoridades están facultadas para impedir que el vehículo continúe circulando hasta que se complete la inspección correspondiente. Entre las sanciones previstas se incluyen: