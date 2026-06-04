Las autoridades migratorias de varios países aplican una regla poco conocida que podría impedir la entrada incluso a quienes cuentan con documentación aparentemente válida.

España, Francia, Alemania o Italia suelen ser los destinos más elegidos entre los mexicanos que buscan recorrer Europa. Sin embargo, existe un requisito migratorio poco conocido que podría impedir el ingreso incluso a quienes cuentan con un pasaporte vigente al momento de abordar su vuelo.

Las autoridades migratorias mantienen una condición específica sobre la validez de este documento y advierten que no cumplirla puede derivar en la negativa de embarque o en el rechazo al llegar al control fronterizo. Por ello, antes de organizar el viaje, conviene revisar un detalle clave que muchos turistas suelen pasar por alto.

Es oficial: se le prohibirá el ingreso a Europa a ciudadanos mexicanos que no cumplan esta condición

Aunque el pasaporte mexicano siga vigente, estos países exigen que el documento tenga una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio europeo.

Esto significa que un viajero podría tener un pasaporte que aún no ha vencido, pero aun así incumplir los requisitos migratorios exigidos por España, Francia, Alemania e Italia. Las autoridades fronterizas verifican este dato antes de autorizar el ingreso.

Las autoridades migratorias de varios países aplican una regla poco conocida que podría impedir la entrada incluso a quienes cuentan con documentación aparentemente válida.

Además, el documento debe haber sido expedido dentro de los últimos diez años al momento de entrar al Espacio Schengen. Si supera ese límite, también puede considerarse inválido para fines migratorios, independientemente de la fecha de vencimiento impresa.

Por esta razón, expertos en viajes recomiendan revisar tanto la fecha de expiración como la fecha de emisión antes de planificar cualquier viaje al continente europeo.

Por qué España, Francia, Alemania e Italia aplican esta regla

Los cuatro países forman parte del Espacio Schengen, una zona de libre circulación que comparte normas migratorias comunes para los visitantes procedentes de países externos a la Unión Europea.

Las reglas buscan garantizar que los viajeros cuenten con documentación válida durante toda su estancia y evitar situaciones relacionadas con permanencias irregulares o problemas de identificación.

Aunque muchos turistas desconocen esta condición, las aerolíneas también suelen verificar el cumplimiento de estos requisitos antes de permitir el embarque, ya que pueden enfrentar sanciones si transportan pasajeros sin la documentación adecuada. Por ello, un error aparentemente menor puede traducirse en la pérdida de vuelos, reservas de hotel y otros gastos asociados al viaje.

Qué debes revisar antes de viajar a Europa

Antes de viajar a España, Francia, Alemania, Italia o cualquier otro país del Espacio Schengen, debes comprobar que su pasaporte tendrá al menos tres meses de vigencia después de la fecha en que planean abandonar Europa.

También es recomendable verificar que el documento haya sido emitido dentro de los últimos diez años y que se encuentre en buen estado físico, sin daños significativos en sus páginas o cubierta. Las autoridades migratorias europeas han endurecido los controles documentales en los últimos años, por lo que revisar estos detalles con anticipación puede evitar contratiempos de último momento.

De esta manera, los viajeros podrán ingresar sin inconvenientes a algunos de los destinos más visitados por los mexicanos en Europa y disfrutar de su estancia sin sobresaltos relacionados con su documentación.