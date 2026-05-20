La falta de control sobre el inmueble y la ausencia de pruebas claras de propiedad pueden abrir la puerta a reclamaciones por posesión. (Fuente: Representación creada con IA)

Firmar un contrato de arriendo y entregar un inmueble no siempre es suficiente para blindar legalmente una propiedad. Expertos en derecho inmobiliario advierten que ciertos descuidos por parte de los dueños podrían terminar convirtiéndose en un problema judicial complejo con el paso de los años.

En Colombia existen normas que regulan los contratos de arrendamiento y protegen a los propietarios, como la Ley 820 de 2003 y disposiciones del Código Civil. Sin embargo, algunos vacíos prácticos y situaciones particulares pueden abrir escenarios en los que un arrendatario intente reclamar derechos sobre la vivienda que ocupa.

La situación ha despertado preocupación porque, aunque no ocurre de manera automática, sí existen casos en los que los jueces han estudiado solicitudes de prescripción adquisitiva de dominio, especialmente cuando el propietario abandona durante años el control del inmueble y el inquilino comienza a actuar públicamente como si fuera el dueño.

Cuál es el error en el contrato de alquiler que podría poner en peligro una vivienda

Especialistas en derecho inmobiliario señalan que uno de los errores más delicados ocurre cuando el propietario deja de documentar adecuadamente la relación contractual con el inquilino. La ausencia de soportes de pago, comunicaciones o pruebas del reconocimiento de propiedad puede convertirse en un problema con el paso del tiempo.

La ley colombiana contempla escenarios en los que una persona puede reclamar un inmueble tras años de posesión continua. (Fuente: Freepik)

Aunque muchas personas creen que basta con tener un contrato firmado, los abogados explican que también es importante conservar evidencia permanente de los pagos de arriendo, actualizaciones del acuerdo y cualquier interacción que demuestre que el ocupante reconoce que el inmueble pertenece a otra persona. Esa documentación puede resultar clave ante un eventual conflicto judicial.

Cuándo un inquilino podría reclamar derechos sobre una casa o apartamento

De acuerdo con expertos jurídicos, un arrendatario no puede convertirse en propietario simplemente por vivir muchos años dentro de una vivienda. Sin embargo, la situación cambia cuando el dueño abandona totalmente el control del inmueble y el ocupante empieza a ejercer actos públicos de posesión durante un largo periodo.

La legislación colombiana contempla figuras como la prescripción extraordinaria de dominio, mediante la cual una persona puede intentar reclamar la propiedad de un bien después de más de diez años de posesión pública, pacífica e ininterrumpida. Para ello no basta con ocupar el inmueble: también deben existir pruebas claras de que el ocupante actuó como dueño y desconoció la autoridad del propietario legítimo.

Qué pruebas necesita presentar un inquilino ante un juez

Los abogados aclaran que estos procesos no son automáticos ni sencillos ya que el arrendatario tendría que demostrar ante un juez el momento exacto en el que dejó de reconocer al propietario y comenzó a ejercer control sobre el inmueble como si fuera suyo.

Además, el ocupante debe aportar pruebas contundentes relacionadas con pagos de impuestos, mantenimiento, mejoras realizadas en la vivienda o cualquier actuación que evidencie posesión continua durante años. El propietario, por su parte, tiene derecho a defenderse y presentar documentos que acrediten la existencia del contrato de arriendo y el reconocimiento permanente de la propiedad.