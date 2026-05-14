En el sureste de Grand Rapids, Michigan, un vecindario de 16 casas en miniatura está cambiando la forma en que Estados Unidos enfrenta la crisis de vivienda. Hope Village ofrece unidades completamente amobladas de entre 37 y 49 metros cuadrados, con un alquiler calculado según los ingresos de cada inquilino. Las primeras 10 ya están terminadas; las seis restantes estarán listas antes de fin de año. El proyecto es una iniciativa de Mel Trotter Ministries y su subsidiaria Next Step of West Michigan, que inició la construcción en marzo de 2025. El financiamiento incluyó una donación de u$s 300.000 de la Fundación Lowe’s, aportes estatales y contribuciones privadas, con una inversión total de u$s 3,5 millones. Cada unidad del pueblito llega lista para habitar desde el primer día. Estas son las comodidades que incluye cada vivienda: El alquiler equivale al 30% de los ingresos mensuales del inquilino. Una parte de ese monto se deposita en una cuenta bancaria personal que el residente puede usar para mudarse a un departamento mayor o dar una cuota inicial en una vivienda permanente. El vecindario combina cuatro unidades a precio de mercado y seis destinadas a familias de bajos ingresos. Hope Village está orientado a personas en proceso de salir de la situación de calle, sin límite de tiempo para la estadía. El objetivo es que funcione como trampolín hacia una vida independiente. Los residentes cuentan con acceso a los siguientes servicios: Varios de quienes participaron en la construcción de las casas a través de ese programa hoy viven en ellas.