El trámite para obtener el acta de nacimiento certificada en línea en México acaba de cambiar. A partir de ahora, quienes quieran descargar este documento oficial deberán cumplir con un nuevo requisito que ya es obligatorio a nivel federal.

La modificación impacta directamente en uno de los procesos más utilizados por la ciudadanía, ya que el acta de nacimiento es clave para realizar trámites escolares, laborales y administrativos. Checa a continuación de qué se trata el nuevo cambio, y los pasos a seguir para tramitar el acta.

Qué cambió en el trámite del acta de nacimiento certificada y por qué es obligatorio este documento

A partir de este año, el trámite para descargar el acta de nacimiento certificada en línea incorporó un nuevo requisito obligatorio. Ya no alcanza con ingresar la CURP, sino que ahora es necesario contar con una cuenta activa de Llave MX para acceder al portal del Registro Civil.

La Llave MX es la identidad digital del Gobierno de México y fue implementada para reforzar la seguridad de los datos personales y evitar fraudes. Sin esta cuenta no es posible consultar ni descargar el acta, que sigue teniendo plena validez legal en su versión digital.

Cómo obtener tu acta de nacimiento certificada en línea paso a paso

Crear o iniciar sesión en una cuenta activa de Llave MX , requisito obligatorio para acceder al trámite.

Ingresar al portal oficial del Registro Civil y seleccionar la opción “Acta de nacimiento”.

Capturar la CURP o los datos personales solicitados (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento).

Verificar que la información mostrada en pantalla sea correcta antes de continuar.

Realizar el pago de derechos, cuyo costo varía según el estado donde fuiste registrado.

Descargar el acta de nacimiento certificada en formato PDF, con sello digital y código QR.

Guardar el archivo o imprimirlo en hoja blanca tamaño carta para su uso en trámites oficiales.

Requisitos oficiales para tramitar tu acta de nacimiento online y evitar contratiempos

Para que el trámite se realice sin errores ni bloqueos, estos son los requisitos esenciales que deberás cumplir antes de iniciar el proceso :

Cuenta activa de Llave MX: antes de iniciar sesión en el portal del Registro Civil.

CURP o datos completos del acta: nombre completo, fecha y lugar de nacimiento.

Acceso al portal oficial: siempre ingresa desde el sitio del Registro Civil (por ejemplo, www.miregistrocivil.gob.mx) para evitar fraudes.

Pago de derechos: el costo depende de tu estado de registro; puedes pagar con tarjeta, transferencia o formato bancario autorizado.

Es importante recordar que sin Llave MX no podrás acceder al sistema digital, incluso si ingresas tu CURP correctamente, por lo que este documento se ha convertido en la llave obligatoria de acceso al trámite.