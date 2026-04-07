La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México introduce cambios relevantes en el esquema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que implica nuevos criterios para la actualización de los ingresos de los jubilados en el territorio azteca. En concreto, la Corte determinó que ciertas pensiones deberán ajustarse conforme a la inflación anual, una medida que impacta principalmente en quienes se encuentran bajo el régimen de la Ley 73 y perciben ingresos por encima de la pensión mínima garantizada. El ajuste se calculará con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que para 2026 se estima en alrededor de 3.69%. Con esto, se busca evitar la pérdida del poder adquisitivo frente al aumento en el costo de vida. El fallo de la SCJN establece que el IMSS deberá actualizar las pensiones superiores al mínimo garantizado conforme a la inflación. Esto significa que los jubilados bajo la Ley 73 recibirán un incremento directo en sus pagos mensuales. Este ajuste se aplicará tomando como referencia el INPC, lo que permite que las pensiones mantengan su valor real frente al encarecimiento de bienes y servicios. Es una medida que ya se contemplaba en algunos casos, pero que ahora queda respaldada por criterio judicial. En contraste, quienes reciben la pensión mínima garantizada no se rigen por este mecanismo. En estos casos, el incremento está vinculado al aumento del salario mínimo, lo que genera una diferencia en la forma en que evolucionan los ingresos. La decisión también establece un precedente dentro del sistema de pensiones, al reforzar la obligación de las autoridades de garantizar que los pagos no pierdan valor con el paso del tiempo. Para mayo de 2026, la pensión mínima garantizada bajo la Ley 73 se fijó en 10,636.54 pesos mensuales. Este monto representa el ingreso base que el sistema asegura a los jubilados que cumplen con los requisitos establecidos. Entre las condiciones principales se encuentran: Además, existen factores adicionales que pueden incrementar el monto de la pensión. Las asignaciones familiares y apoyos asistenciales pueden generar aumentos extra, dependiendo de la situación de cada beneficiario. En algunos casos específicos, los incrementos pueden ser mayores cuando se combinan distintos factores, como ajustes por inflación y beneficios adicionales. Sin embargo, estos aumentos no aplican para todos. El esquema actual refleja cómo las pensiones IMSS 2026 están determinadas por una combinación de inflación, salario mínimo y resoluciones judiciales, lo que impacta directamente en los ingresos de millones de jubilados en México.