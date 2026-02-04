La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta que impacta de manera directa en todos los padres de niños que se acercan a las farmacias a adquirir uno de los medicamentos más conocidos.

El comunicado que difundió el organismo gubernamental a través de sus canales oficiales de comunicación pone el foco en uno de los fármacos que se recetan con mayor frecuencia a los pequeños para aliviar la fiebre, resfriados y dolores asociados a garganta o gripe.

Se trata de un aviso que no pasa desapercibido, ya que se detectó una irregularidad que podría poner en riesgo a quienes consuman este remedio. En este contexto, la COFEPRIS emitió una serie de advertencias y recomendaciones.

¿Cuál es el medicamento que exige retirar la COFEPRIS?

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informó a través de su sitio web oficial sobre la falsificación de los productos Mejoralito Pediátrico y CONTAC ULTRA, cuyo titular de los registros sanitarios es HALEON CONSUMER HEALTHCARE S. DE R.L. DE C.V..

El organismo gubernamental indicó que los números de lote que se presentaron fueron falsificados. Se trata de los siguientes fármacos:

Mejoralito Pediátrico (Paracetamol 80 mg)

Lote: 1912000002.

Fecha de caducidad: DIC 2026.

Presentación: caja con 30 tabletas masticables.

Observaciones: el número de lote no es reconocido.

La COFEPRIS exhortó a los ciudadanos del país tomar extremas precauciones a la hora de adquirir el remedio Mejoralito Pediátrico. (Foto: Archivo)

CONTAC ULTRA (Paracetamol / Fenilefrina / Clorfenamina), tableta 500 mg, 5 mg y 2 mg:

Lote: 2003000064

Fecha de caducidad: DIC 2028.

Presentación: caja con16 tabletas (4 sobres con 4 tabletas cada uno).

Observaciones: el número de lote coincide con uno comercializado por la empresa sin embargo la caducidad original corresponde a FEB 2022.

Estos lotes falsificados representan un peligro ya que se desconoce la calidad sanitaria de los ingredientes, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte. Esto los convierte en un riesgo para la salud de los consumidores, ya que no se garantiza su calidad, seguridad y eficacia.

¿Qué recomendaciones emite la PROFECO?

En este contexto, el organismo gubernamental encargado de velar por la salud de la población mexicana, emitió una serie de recomendaciones a la población en general para protegerlos ante cualquier riesgo:

En primer lugar, aconseja no adquirir ni usar los productos Mejoralito Pediátrico (Paracetamol) 80 mg con el número de lote 1912000002 y CONTAC ULTRA (Paracetamol / Fenilefrina / Clorfenamina), tableta 500 mg, 5 mg y 2 mg con número de lote 2003000064 con cualquier fecha de caducidad, ya que pueden ocasionar daños a la salud.

En caso de identificar a la venta los productos referidos, no adquirirlos y de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

Por otro lado, aconseja reportar cualquier reacción adversa o malestar en el siguiente enlace: VigiRam o al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Al mismo tiempo, envió un mensaje a todos los distribuidores y las farmacias del país. Se les aconsejó adquirir medicamentos únicamente con distribuidores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario, mismos que deberán contar con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento, así como con la documentación de la legal adquisición del producto.