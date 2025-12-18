La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta reciente por la falsificación de un reconocido medicamento en el territorio mexicano.

El organismo gubernamental que busca prevenir a la población de cualquier tipo de situación que pueda afectar su integridad física, dio a conocer en detalle los motivos de su decisión y una serie de recomendaciones para que tengan en cuenta.

¿Cuál es el medicamento que exige no comprar la COFEPRIS?

La COFEPRIS anotició a todos los habitantes del país sobre la falsificación del producto Keytruda® 100 mg/4 mL (Pembrolizumab), Solución Inyectable.

La COFEPRIS confirmó cuál es el medicamento falsificado que está bajo la lupa. (Foto: Archivo).

El comunicado que emitió la entidad desde sus canales oficiales de comunicación fue derivado del análisis técnico-documental de la información presentada por el distribuidor Merck Sharp and Dohme Comercializadora, S. de R.L.

La firma identificó la falsificación de un nuevo número de lote en territorio nacional, con las siguientes características:

Número de lote : Y011745

Fecha de caducidad : 8 de marzo de 2026.

Anomalías presentadas: el envase secundario y primario no corresponde con un producto fabricado por Merck Sharp and Dohme (MSD).

En este mismo contexto, la entidad gubernamental recibió una notificación internacional que pone bajo la lupa al l ote Y005786 con fecha de caducidad 10/2025, por haber sido falsificado , una cuestión que se evidencia al presentar características diferentes al original.

No es la primera vez que el producto Keytruda® ha quedado como objeto de alertas sanitarias. Por lo que se recomienda consultar las actualizaciones en el sitio oficial de la COFEPRIS.

¿Por qué exigen no comprar esta solución inyectable?

De acuerdo a los lineamientos con los cuales se rige la COFEPRIS a lo largo y ancho del territorio azteca, la comercialización de la solución inyectable con los números de lote antes mencionados representa un riesgo para la salud de la población.

Los argumentos bajo los cuales se ampara para tomar esta decisión están vinculados con que se desconoce su procedencia, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, además de las materias primas empleadas en su elaboración, por lo que no se garantiza su seguridad, eficacia y calidad.

¿Qué recomendaciones emite la COFEPRIS?

Con la finalidad de reducir los riesgos sanitarios a la población e informar sobre situaciones que presentan un riesgo sanitario para la salud de la población en general, la COFEPRIS brinda las siguientes recomendaciones: