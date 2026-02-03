Mantener una buena higiene bucal es una recomendación que casi nadie discute y es sabido que para ello es esencial contar con una pasta de dientes recomendada por especialistas y aprobada por las instituciones pertinentes. En los últimos días volvió a circular una advertencia que pone el foco en uno de estos productos por irregularidades detectadas en los últimos análisis.

Desde la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) difundieron una serie de advertencias por un reconocido dentífrico que incumple con la normativa vigente.

Detrás de esta recomendación del organismo de Gobierno hay análisis de laboratorio, normas oficiales y observaciones que no siempre llegan al consumidor pero que exigen seguir los lineamientos establecidos.

La PROFECO desaprobó una famosa marca de pasta de dientes por mentir con la información más conocida. (Foto: Archivo).

Pasta de dientes y veracidad de la información: qué analizó el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó un estudio técnico sobre 46 pastas de dientes, entre productos convencionales, opciones para sensibilidad dental y fórmulas blanqueadoras. El objetivo fue evaluar si lo que prometen coincide con lo que realmente contienen y con lo que exige la normativa vigente.

Las pruebas incluyeron la revisión de información comercial, contenido neto, presencia y concentración de flúor, niveles de pH y la veracidad de las leyendas publicitarias . Todas las muestras fueron contrastadas con la NOM-141-SSA1/SCFI-2012, que regula el etiquetado sanitario y comercial de productos cosméticos preenvasados.

Los resultados generales mostraron que la mayoría cumple con parámetros clave como el pH —que osciló entre 5.5 y 9.3— y con la concentración de flúor permitida. Sin embargo, el análisis también detectó inconsistencias que explican por qué se habla de una “mentira conocida” que vuelve a quedar en evidencia.

Exigen no comprar esta pasta de dientes: incumplimientos detectados y productos señalados

El punto más delicado del estudio aparece cuando se revisa la veracidad de la información. Algunos fabricantes no lograron comprobar técnicamente las leyendas que utilizan para destacar sus productos, lo que genera confusión en el consumidor.

Uno de los casos más relevantes es el de la pasta de dientes MITCH, que contiene hasta 10.9 % menos de lo que declara en su envase. Aunque indica 100 ml, los análisis arrojaron contenidos reales de entre 89 y 90.4 ml, incumpliendo el contenido neto declarado.

Además, otras pastas de dientes presentan información comercial incompleta, lo que también viola la normativa. En este grupo se encuentran:

GUM ORTHO

GUM SENSIVITAL +

Algunas de las pastas de dientes que fueron desaprobadas según el último análisis publicado por la PROFECO. (Foto: Archivo).

Estos productos no exhiben correctamente el nombre o domicilio del importador ni incluyen la leyenda en español que identifique el país de origen.

El estudio también detectó un producto que no pudo comprobar las leyendas “Vegano” y “Libre de crueldad”, junto con los símbolos que las acompañan. Esto refuerza la advertencia: no todo lo que se imprime en un envase está necesariamente respaldado por pruebas técnicas.

Por eso, la recomendación apunta a informarse, leer etiquetas con atención y no dar por cierta una promesa solo porque se repitió durante años.