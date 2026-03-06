La representante de México para la organización del Mundial 2026, Gabriela Cuevas, negó que la FIFA haya cancelado 800 habitaciones de hotel en la Ciudad de México. La aclaración se dio en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Cuevas explicó que “lo que hizo FIFA no fue que cancelara las reservas, fue que liberó las reservaciones que había”. La funcionaria precisó que “hay en muchos hoteles esa opción a tener tarifas cancelables, entonces fue solamente liberar habitaciones”. La representante subrayó que los partidos del Mundial en México se mantienen firmes. “No hay riesgos de turismo”, aseguró, y agregó que “México está muy de moda para el Mundial”. La aclaración de Cuevas llegó un día después de que la presidenta Sheinbaum abordara el tema en su propia conferencia mañanera en Palacio Nacional. Ante la versión sobre la supuesta cancelación de al menos 800 habitaciones, la mandataria federal indicó: “Estamos revisando a ver si es cierta, primero esta información”. Sheinbaum encargó el asunto a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y a la propia Gabriela Cuevas. “Le pedí a Josefina que pudiera revisar, junto con Gabriela Cuevas, y en cuanto tengamos la información, ya le podemos decir completo”, señaló la presidenta. Con la aclaración, el gobierno mexicano cerró la controversia: la FIFA no canceló reservas, sino que liberó habitaciones con tarifas cancelables, una práctica habitual en la gestión hotelera de grandes eventos. Los compromisos deportivos de México para el torneo permanecen sin cambios. La situación evidenció la sensibilidad del tema turístico en torno al Mundial 2026, el primero en la historia en realizarse en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.