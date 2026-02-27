La FIFA ha anunciado una alternativa clave para los aficionados mexicanos que planean asistir a la Copa del Mundo 2026. Aquellos que hayan adquirido sus entradas de forma oficial podrán optar por el FIFA PASS, una herramienta diseñada para facilitar el acceso a una cita de entrevista prioritaria al tramitar la visa estadounidense. El organismo rector del futbol señaló que este beneficio es exclusivo para quienes compraron sus boletos directamente a través del portal FIFA. Es importante destacar que, aunque el pase agiliza el agendamiento, todos los solicitantes están sujetos a las evaluaciones de rigor y deben cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades consulares. El primer paso consiste en iniciar sesión en la cuenta oficial de la FIFA para completar el formulario de registro del FIFA PASS, donde se deberá ingresar el nombre y número de pasaporte exactamente como aparecen en el documento oficial. Posteriormente, el usuario debe dirigirse al sitio web de la FIFA World Cup 2026 para comenzar formalmente la solicitud de visado. Una vez en el portal gubernamental, el solicitante deberá seleccionar su país de residencia y completar el formulario DS-160 en línea. Durante este proceso, se le preguntará si es portador de un boleto de la FIFA; es fundamental responder de manera afirmativa para que el sistema pueda validar la información y otorgar el acceso a la cita prioritaria. Para concluir el trámite, se debe programar la entrevista, subir una fotografía reciente y realizar el pago correspondiente de la tasa de visado. Si los datos del formulario de registro coinciden con los del sistema de visados, el usuario recibirá el acceso al beneficio. El proceso culmina con la asistencia a la entrevista presencial, donde se debe responder con total veracidad. Todos los interesados deben someterse al mismo procedimiento de control de seguridad y verificación que cualquier otro solicitante. Para resolver dudas adicionales, las autoridades han puesto a disposición de los aficionados la cuenta oficial de @TravelGov. Mantenerse informado por canales oficiales será vital para asegurar su presencia en la justa mundialista sin contratiempos migratorios.