La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) colocó sellos de suspensión en cinco casas de empeño del territorio azteca, lo que canceló comercialización de bienes, productos y servicios. Las acciones corresponden al Programa de Verificación y Vigilancia “Casas de Empeño y Entidades Comerciales 2026” que la institución lleva a cabo en el país. El operativo dio inicio el pasado 15 de enero y concluirá el 13 de febrero. En el transcurso de la cuesta de enero, la PROFECO informó sobre la colocación de cinco sellos de suspensión en distintas casas de empeño que no han cumplido con la normativa vigente. De acuerdo a los últimos datos recabados por el organismo gubernamental encargado de velar y proteger los derechos de los consumidores, se han realizado 687 visitas de vigilancia a casas de empeño y 99 visitas de verificación de las cuales cinco derivaron en suspensión. Además de las visitas de vigilancia y de verificación, se difundieron alrededor de 1,035 decálogos de los derechos de los consumidores y se han proporcionado 769 asesorías a quienes lo han solicitado en áreas de mayor afluencia. El programa que impulsa la institución dirigida por Iván Escalante, está a cargo del personal de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor y de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, que vigila el cumplimiento de disposiciones de parte de casas de empeño y proporciona orientación a la población. En función de la información que proporcionó la PROFECO a todos los habitantes del territorio azteca, un total de 5 establecimientos se hicieron acreedores de sellos de suspensión: El primero de ellos, EMP 19-2 Prestamil o Grupo Emnamex, localizado en el estado de Chiapas, fue suspendido por no acreditar su contrato con constancia vigente. Otro de los sellos se colocó en Deseas Dinero o Grupo Financiero Leocec, presente en la entidad de Guanajuato, por no presentar de forma física el registro de casa de empeño. De igual manera, en dos sucursales de Fácil Empeños, en Ciudad de México, se puso un sello en cada una de ellas por utilizar un contrato de adhesión que presenta diferencias contra el registrado ante Profeco. Al mismo tiempo, en la Capital del territorio azteca se procedió a colocar un sello en Multicompany Business Center, por utilizar un contrato de adhesión que no se encuentra registrado ante la institución.