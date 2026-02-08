El Programa de Verificación Vehicular constituye una obligación anual para millones de conductores en México, orientado a monitorear las emisiones contaminantes y asegurar que los automóviles cumplan con los estándares ambientales. No obstante, no todos los propietarios están obligados a participar en este proceso. Las autoridades mexicanas han implementado exenciones específicas que favorecen a ciertos tipos de vehículos. Esta disposición tiene como objetivo reconocer aquellas unidades que, debido a sus características técnicas o uso especializado, no generan el mismo impacto ambiental que los automóviles convencionales. La relación de vehículos exentos de verificación en 2026 abarca seis categorías fundamentales: Para aquellos que están obligados a realizar el trámite, el primer semestre de 2026 establece un calendario específico según el color del engomado y la terminación de las placas. Los vehículos con engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6 deben verificar entre julio y agosto. Es fundamental que los propietarios de vehículos se mantengan informados sobre estas fechas para evitar inconvenientes y cumplir con las normativas establecidas. De acuerdo a las autoridades, el precio del trámite se mantendrá estandarizado para todos los hologramas. El costo equivale a 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente más IVA, es decir aproximadamente 738 pesos. Los vehículos de otras entidades que soliciten voluntariamente la verificación en la capital pagarán 630 pesos, con excepción de los del Estado de México.