Una fecha ya confirmada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) comienza a generar expectativa mundial entre científicos, astrónomos y observadores del cielo. El 2 de agosto de 2027 ocurrirá un eclipse solar total que destacará no solo por su duración y su trayectoria, sino también por una combinación astronómica poco frecuente que no se repite con facilidad en la historia reciente. La planificación ya está en marcha en distintos países. Instituciones científicas y expertos astronómicos siguen de cerca la evolución de los cálculos, mientras se confirma que en algunas regiones la oscuridad total superará los seis minutos, un registro inusual dentro de los eclipses solares del siglo XXI. Aunque restan varios meses para el tan ansiado evento celestial, el interés crece porque no se tratará de un eclipse común, y solo una zona del planeta contará con el privilegio de disfrutarlo. El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 fue confirmado por la NASA y será el más largo del siglo XXI. En algunos puntos del planeta, la fase de totalidad superará los seis minutos, algo excepcional si se considera que la mayoría de los eclipses totales duran entre dos y tres minutos. Esta duración convierte al eclipse en un evento astronómico poco común. La explicación está en una alineación precisa entre el Sol, la Luna y la Tierra. Ese día, la Tierra estará cerca de su punto más lejano del Sol, haciendo que el Sol se vea ligeramente más pequeño. Al mismo tiempo, la Luna estará más cerca de la Tierra, aumentando su tamaño aparente y permitiendo que cubra completamente al Sol durante más tiempo. Otro factor clave es la trayectoria de la sombra lunar, que recorrerá regiones cercanas al ecuador terrestre. Esta geometría alarga el tiempo de oscuridad total y explica por qué un fenómeno similar no volverá a repetirse con estas características en más de cien años, según cálculos astronómicos actuales. La franja de totalidad del eclipse solar total 2027 será extensa y cruzará más de 15,000 kilómetros. Comenzará en el océano Atlántico y avanzará por Europa, el norte de África, Oriente Medio y partes de Asia. Entre los países donde podrá observarse el eclipse total están España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Uno de los puntos más privilegiados será Luxor, en Egipto, donde la duración de la totalidad será especialmente larga y las condiciones meteorológicas suelen ser favorables. Aun así, expertos recuerdan que la observación del eclipse solar debe hacerse con protección adecuada para evitar daños en la vista.