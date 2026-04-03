El reciente derrame de hidrocarburos en el Golfo de México impactó aproximadamente 630 kilómetros de costa. Además del daño ambiental, este tipo de incidentes representa un riesgo importante para la salud humana, tanto a corto como a largo plazo. La organización Greenpeace alertó que el crudo se extendió por zonas de Tabasco y Veracruz, afectando gravemente a la fauna marina y a la actividad pesquera. En localidades como Paraíso, se reportó la muerte de diversas especies, entre ellas peces y crustáceos, lo que también podría repercutir en aves que dependen de estos para alimentarse. Mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) participa en trabajos de limpieza, se señaló a una embarcación privada como posible responsable, aunque también se reconoció un segundo incidente en la refinería Olmeca, en Dos Bocas. La exposición al petróleo puede provocar múltiples afectaciones. En el corto plazo, las personas pueden presentar síntomas como: A largo plazo, los riesgos son más severos e incluyen mayor probabilidad de desarrollar cáncer y afectaciones reproductivas. Estudios sobre el desastre de la plataforma petrolera Deepwater Horizon demostraron que los efectos pueden persistir durante años. En ese caso, se encontraron rastros de hidrocarburos en especies marinas tiempo después del incidente, además de impactos en la salud mental, como estrés postraumático. Los grupos más vulnerables son niños y mujeres embarazadas. En menores, se observó un aumento en problemas físicos y psicológicos, así como efectos crónicos que pueden durar varios años. En conjunto, este tipo de desastres no solo afecta al ecosistema, sino también a la economía local y al bienestar de las comunidades, ya que incluso un derrame de petróleo de menor escala puede tener consecuencias profundas cuando compromete las actividades de las que dependen miles de personas.