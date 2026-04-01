El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes una fuerte advertencia a los países que se negaron a participar en los ataques contra Irán desde el pasado 28 de febrero. En un mensaje publicado en su red social Truth, el mandatario advirtió que esas naciones ya no podrán contar con el apoyo de Washington. La advertencia llegó en el contexto de la crisis de combustible que enfrentan varios países europeos relacionada con el Estrecho de Ormuz. Trump señaló que quienes no lo respaldaron en el conflicto con Irán deben ahora resolver por su cuenta el problema del suministro de petróleo y combustible para aviones. El mandatario estadounidense apuntó directamente contra el Reino Unido, que se negó a involucrarse en lo que Trump llamó la “decapitación de Irán”. “A todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones por culpa del Estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse, les tengo una sugerencia...”, escribió el presidente. Trump les ofreció dos alternativas: “Primero, compren a Estados Unidos, tenemos de sobra“. Y al mismo tiempo, sugirió: ”Ármense de valor, vayan al Estrecho y ¡tómenló! Tendrán que aprender a defenderse, Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros. Irán ha sido, esencialmente, diezmado. Lo más difícil ya pasó. ¡Vayan a buscar su propio petróleo!“. El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) caía este miércoles un 0,94%, hasta los 100,43 dólares el barril, después de que Trump, dijera que Irán le ha pedido un “alto el fuego”. A las 9.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., restaban 0,95 dólares con respecto al cierre del día anterior. Trump declaró que considerará la petición una vez que el estrecho de Ormuz haya sido reabierto y esté “despejado”. “El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, ¡acaba de pedir un alto el fuego a los Estados Unidos de América!”, aseguró Trump en la plataforma Truth Social, sin especificar a qué líder iraní se refiere. El mandatario afirmó este martes que la guerra contra Irán no durará “mucho más” y opinó que el estrecho de Ormuz se abrirá “automáticamente” tras la salida de Estados Unidos. La situación en el estrecho, por donde pasa una quinta parte del crudo mundial, no ha mejorado en los últimos días pese a los esfuerzos del mandatario estadounidense por conseguir que vuelva el comercio de petróleo a la zona. Mientras tanto, los precios de la gasolina en EE.UU. superaron este martes el umbral de los 4 dólares por galón (casi 3,8 litros) por primera vez desde agosto de 2022, a medida que la crisis energética se traduce en dificultades para los consumidores. Con información de EFE