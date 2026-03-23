El presidente de Brasil, Luis Inacio “Lula” Da Silva, dijo que hizo una invitación a la presidenta Claudia Sheinbaum para que Petrobras y Pemex colaboren en campos mexicanos de aguas profundas. La situación de Petrobras es muy distinta a la de Petróleos Mexicanos, pues mientras la empresa mexicana se mantuvo con pérdidas en 2025, Petrobras alcanzó una utilidad de u$s 19,634 millones, lo que significó 160% más que el año previo, debido al tipo de cambio y a incentivos fiscales implementados por Brasilia. Además, la producción brasileña de hidrocarburos va al alza, con un incremento anual de 11% y registró una producción récord de prácticamente 3 millones de barriles diarios de petróleo crudo equivalente. En este sentido, Brasil se ha convertido en un referente internacional en la explotación de petróleo en aguas profundas, un pie del que cojea Pemex y en el que le ha costado mucho trabajo encontrar socios para avanzar en materia de exploración y producción. Por ello, el presidente brasileño dijo que habló por teléfono con la mandataria mexicana, sobre la posibilidad de implementar una alianza en el Golfo de México, de acuerdo con información recabada por Bloomberg. Lula aseguró que la llamada fue solicitada por la CEO de Petrobras, Magda Chambriard, para sugerirle que ambas empresas trabajen en conjunto en este apartado. “¿Sabía usted que Pemex podría recibir una ayuda significativa de Petrobras para explorar petróleo conjuntamente en el Golfo de México, a una profundidad de 2.500 metros?”, preguntó Lula a Sheinbaum durante la llamada, sin ofrecer más detalles. La producción petrolera de Petróleos Mexicanos ha mostrado una baja constante en los últimos tres sexenios, debido a la declinación de sus campos más importantes (Ku-Maloob-Zaap y Cantarell), así como a los cambios en la política energética del país y el bajo capital de inversión disponible de la empresa. Actualmente, la producción de hidrocarburos líquidos de la compañía (petróleo más condensados) se ubica en 1.65 millones de barriles, con corte a enero de este año, lo que se compara con una extracción de 1.83 millones de barriles diarios en 2018. El 9 de marzo, ambos mandatarios sostuvieron una llamada telefónica en la que el presidente sudamericano invitó a Sheinbaum a visitar Brasil para buscar áreas en las que se pueda incrementar la colaboración bilateral, especialmente en el sector energético, misma que fue confirmada para mediados de este año.