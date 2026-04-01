La Ley Federal del Trabajo (LFT) determina cuáles son los feriados no laborables y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet)regula que estas jornadas de descanso sean otorgadas a todos los trabajadores de México. Sin embargo, existen otras festividades dentro del calendario que también son importantes de recordar por lo que representan en la historia y no aparecen en esta lista, como el Día de la Expropiación Petrolera que se festeja cada 13 de marzo y es considerado día nacional. El "Día de la Expropiación Petrolera" se celebra el 18 de marzo en México para conmemorar la expropiación de la industria petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938. Este evento marcó un cambio significativo en la historia del país, ya que permitió a México tomar control de sus recursos naturales y avanzar hacia la independencia económica. La expropiación fue vista como un acto de soberanía nacional que resonó con el pueblo mexicano, quien apoyó la decisión de Cárdenas en un contexto de tensiones laborales con las compañías petroleras extranjeras. La importancia de la expropiación petrolera radica en su impacto en la economía y la política de México. La creación de Petróleos Mexicanos (PEMEX) como empresa estatal permitió al país gestionar la exploración y producción de petróleo, fortaleciendo así su economía y soberanía. Este acto fue respaldado por diversos sectores de la población, quienes se unieron para compensar a las compañías expropiadas, reflejando un espíritu de unidad y determinación en la búsqueda de mejores condiciones para el país. Las conmemoraciones del "Día de la Expropiación Petrolera" incluyen actividades culturales, discursos oficiales y eventos educativos en escuelas, donde se enseña a las nuevas generaciones sobre la relevancia de este acontecimiento. PEMEX juega un papel central en estas celebraciones y los medios de comunicación suelen difundir documentales que recuerdan la historia y el legado de la expropiación. Este día no solo celebra un hito histórico, sino que también reafirma el compromiso de México con su independencia económica y el manejo soberano de sus recursos naturales. Para celebrar el Día de la Expropiación Petrolera, se pueden organizar charlas y conferencias que expliquen la importancia histórica de este evento en la economía y la soberanía del país. Invitar a expertos y académicos a compartir sus conocimientos puede enriquecer la comprensión del tema. Otra forma de conmemorar esta fecha es a través de actividades culturales, como exposiciones de arte, proyecciones de documentales o representaciones teatrales que reflejen la historia de la industria petrolera en el país. Estas actividades pueden ayudar a sensibilizar a la población sobre el legado de la expropiación. Finalmente, se puede fomentar la participación comunitaria mediante eventos deportivos o recreativos que celebren la identidad nacional. Organizar competencias o festivales que incluyan música y gastronomía típica puede ser una manera divertida de recordar y valorar este acontecimiento histórico. Para finalizar, es necesario tener presente que los festivos no solo son días para descansar, sino que también tienen una importante función social y cultural que nos permiten reflexionar sobre nuestra historia, fortalecer las costumbres y construir una identidad colectiva.