Una feroz tormenta avanza a toda velocidad: cuáles son las zonas en alerta roja por lluvias y granizo. (Fuente: Archivo)

El National Weather Service (NWS), la agencia oficial de meteorología de los Estados Unidos, informó que este jueves 9 de enero varias regiones se verán expuestas a lluvia, nieve y condiciones severas, producto de una tormenta que avanza desde el centro hacia el este del territorio.

El NWS lanzó avisos de precipitación y tormenta invernal que abarcan desde el sur profundo hasta el noreste, con impactos que podrían complicar el tránsito en carreteras y afectar la movilidad urbana.

Cuáles son las zonas en alerta por lluvia intensa y riesgo de tormentas hoy

Región central y sureste (Texas, Arkansas y Oklahoma)

Según los avisos del National Weather Service, la tormenta invernal ha dejado acumulados de nieve y lluvia helada en el centro-sur de Estados Unidos, incluida la región conocida como Ark-La-Tex (norte de Texas, suroeste de Arkansas y sureste de Oklahoma). Allí se esperan precipitaciones mixtas con lluvia y nieve ligera, junto con ráfagas de viento que reducen la visibilidad y pueden provocar condiciones resbaladizas en carreteras principales y secundarias.

Una feroz tormenta avanza a toda velocidad: cuáles son las zonas en alerta roja por lluvias y granizo. Fuente: Shutterstock

Noreste (Georgia, Carolinas y Ohio Valley)

El sistema meteorológico se ha extendido hacia el noreste, donde varios estados han reportado nieve, aguanieve y lluvia helada. En zonas como Atlanta (Georgia) y partes de las Carolinas, la tormenta ha generado acumulaciones de nieve inusuales para la región, cierres de aeropuertos y cancelación de vuelos, mientras que los valles del Ohio y áreas interiores muestran cielos nublados con lluvia ligera o nieve débil.

Oeste y Montañas Rocosas (Texas Panhandle y zonas elevadas)

Más al oeste, sectores del Texas Panhandle y las planicies elevadas registran nevadas más intensas, con observaciones de hasta 15-30 cm de acumulación en tramos expuestos, acompañadas de viento frío que intensifica la sensación térmica. Este patrón invernal responde al avance de aire polar que se ha adentrado en el interior del país.

Focos en alerta por las condiciones climáticas

Las condiciones climáticas severas que afectan a gran parte de los Estados Unidos este 9 de enero forma parte de una oleada invernal extensa que se ha prolongado desde principios de mes, con varias jornadas de bajas temperaturas y nieve que han impactado múltiples estados, desde las Montañas Rocosas hasta el sureste, con consecuencias en viajes, servicios y seguridad vial.