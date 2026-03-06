Los eclipses solares continúan siendo uno de los fenómenos astronómicos más impactantes que pueden observarse desde la Tierra. Tras el eclipse solar parcial del 29 de marzo de 2025, visible en regiones de Europa, Asia, África y gran parte de América, los científicos ya tienen marcadas en el calendario las próximas fechas clave que también tendrán impacto visual en Norteamérica. De acuerdo con datos publicados por la NASA, el próximo evento relevante será el 12 de agosto de 2026, cuando se producirá un eclipse solar total cuya franja de totalidad cruzará Groenlandia, Islandia, España y Rusia. Aunque la oscuridad total no cubrirá directamente a México y Estados Unidos, el fenómeno podrá observarse de forma parcial en Norteamérica, lo que permitirá a millones de personas presenciar parte del espectáculo astronómico. Más adelante llegará el próximo gran eclipse total visible desde Estados Unidos. La NASA confirmó que el 23 de agosto de 2044 ocurrirá un eclipse solar total que podrá verse desde territorio estadounidense, un evento que volverá a sumir a parte del continente en oscuridad durante algunos minutos, cuando la Luna cubra completamente el disco del Sol, alcanzando a países como México. Durante un eclipse solar, la sombra de la Luna proyectada sobre la Tierra tiene apenas unos 480 kilómetros de ancho, según explica la NASA. Aunque el eclipse total dura apenas unos minutos en cada lugar, la rotación de la Tierra permite que la sombra de la Luna recorra una gran distancia sobre la superficie del planeta. De esta manera, el fenómeno puede ser visible a lo largo de amplias regiones del mundo antes de que la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra termine. La agencia espacial también explica que la coincidencia que permite estos eclipses es extraordinaria. El Sol es casi 400 veces más grande que la Luna, pero también está aproximadamente 400 veces más lejos de la Tierra, lo que hace posible que ambos cuerpos parezcan tener casi el mismo tamaño en el cielo, según explica la NASA. Sin embargo, esta coincidencia no será eterna. La NASA señala que la Luna se aleja de la Tierra a una velocidad de unos 3,8 centímetros por año, por lo que dentro de más de 600 millones de años ya no podrá cubrir completamente al Sol. En ese futuro lejano, solo existirán eclipses anulares. Los eclipses lunares también forman parte del calendario astronómico de los próximos años. Según datos recopilados por la NASA, estos serán algunos de los más importantes: “28 de agosto de 2026 (UTC) — Eclipse lunar parcial visible en el Pacífico oriental, las Américas, Europa y África", indicó la fuente. A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares son visibles desde áreas mucho más amplias del planeta. Esto ocurre porque la sombra de la Tierra es mucho mayor que la de la Luna, permitiendo que millones de personas observen el fenómeno al mismo tiempo. También, durante un eclipse lunar total la Luna suele adquirir un tono rojizo característico, fenómeno conocido como “Luna de sangre”. Según explica la NASA, esto sucede porque la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre y se filtra hacia la superficie lunar, tiñéndola de tonos rojizos. Por estas razones, tanto los eclipses solares como los lunares siguen siendo eventos que generan enorme interés científico y fascinación entre quienes miran al cielo, recordándonos la precisión y belleza de la mecánica del sistema solar.