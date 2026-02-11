El cielo se prepara para recibir uno de los espectáculos astronómicos más fascinantes del año. El próximo 17 de febrero de 2026, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol para crear un eclipse solar anular, fenómeno conocido popularmente como “anillo de fuego”. Sin embargo, no será visible para todos los habitantes del planeta. Este tipo de eclipse ocurre cuando el satélite natural se encuentra en su punto más distante de la Tierra, según explica la NASA. A esa distancia, la Luna se ve más pequeña que el disco solar y no logra bloquearlo completamente, formando así un característico anillo luminoso alrededor de su silueta oscura. Durante el evento, la luz solar disminuye notablemente en las zonas de visibilidad, transformando el paisaje en un escenario único. La duración máxima de la fase anular alcanzará los 2 minutos y 20.9 segundos, un breve pero memorable instante para quienes puedan observarlo directamente. La trayectoria del eclipse será limitada y atravesará principalmente regiones remotas. La franja de anularidad, con un ancho aproximado de 616 kilómetros, recorrerá sectores de la Antártida y el océano Antártico. Fuera de esta zona, el fenómeno solo será perceptible como un eclipse parcial en áreas específicas. Según datos de Eclipse Wise, podrán ver el eclipse parcial los habitantes del sur de El fenómeno ocurrirá alrededor de las 12:11 a 12:13 horas UTC, aunque esto varía según el punto de observación. Para decepción de los aficionados mexicanos a la astronomía, este eclipse no será visible desde territorio nacional. América del Norte y América Central quedan completamente fuera de la trayectoria del fenómeno, por lo que la única opción para seguirlo será a través de transmisiones especializadas en vivo. El 12 de agosto de 2026 ocurrirá un segundo eclipse solar, esta vez de tipo total, que podría ofrecer mejores condiciones de visibilidad para distintas regiones del mundo. Además, la NASA reporta una serie de eclipses solares programados para los próximos años: