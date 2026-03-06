Mientras Estados Unidos e Israel atacan a Irán con el argumento de que no puede ni debe crear bombas nucleares, al igual que poseer material radiactivo como lo es el plutonio-239 o el uranio-235, Corea del Norte volvió a encender las alarmas globales tras anunciar avances en el despliegue de armas nucleares en su marina, en un contexto internacional marcado por conflictos y la carrera por el poder atómico. En este caso, el líder Kim Jong-un aseguró que el armamento nuclear naval del país “avanza de manera satisfactoria”, mientras supervisaba pruebas de un destructor ultramoderno y el lanzamiento de un misil de crucero mar-tierra, según informó Deutsche Welle, DW, citando a la agencia estatal KCNA. El anuncio llega en medio de tensiones globales tras la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes en 2025, un hecho que reabrió el debate internacional sobre quién puede. y quién no, poseer armas nucleares. Kim Jong-un afirmó que su país ha logrado un “cambio radical” en la defensa de su soberanía marítima, algo que, según dijo, no se había conseguido en medio siglo, de acuerdo con reportes citados por DW. El reciente reelegido líder norcoreano inspeccionó un buque de la clase Choe Hyon, uno de los dos incorporados recientemente a la flota. Durante las pruebas también supervisó el lanzamiento exitoso de un misil de crucero desde el mar, informó la agencia estatal KCNA, citada por DW. Expertos advierten que el despliegue de armas nucleares en plataformas navales amplía la capacidad de ataque de Corea del Norte y dificulta la detección preventiva, elevando el riesgo estratégico en la región de Asia-Pacífico. El Tratado de No Proliferación Nuclear, TPN, firmado por 189 países desde 1970, busca limitar la expansión de armas atómicas y promover el desarme, siendo considerado la base del sistema internacional para frenar la proliferación. Cinco potencias nucleares forman parte del tratado: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Sin embargo, otros países desarrollaron bombas nucleares fuera de ese marco legal. Entre ellos están India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Este último firmó el tratado en 1985, pero se retiró en 2003 para continuar su programa nuclear de forma independiente. La coexistencia de potencias nucleares dentro y fuera del TPN alimenta un debate constante sobre legitimidad y seguridad global, especialmente cuando conflictos regionales, como el de Medio Oriente, vuelven a poner las armas atómicas en el centro de la política mundial.