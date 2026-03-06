La escalada entre Israel e Irán, apoyada por Estados Unidos, ya muestra efectos en México, donde la Embajada de Israel cerró operaciones el 2 de marzo para proteger a su personal ante las amenazas iraníes de atacar misiones diplomáticas israelíes en todo el mundo. El cierre temporal en la sede ubicada en Sierra Madre 215, en Lomas de Chapultepec, coincidió con advertencias directas del ejército iraní, que aseguró que considerará “objetivos legítimos” todas las embajadas israelíes si Israel golpea la misión de Teherán en Líbano, elevando la preocupación en CDMX. Las declaraciones de Abolfazl Shekarchi, portavoz del ejército iraní, reforzaron la percepción de vulnerabilidad en la capital mexicana, donde autoridades y residentes temen que la representación israelí pueda convertirse en un blanco potencial. Importante: la Oficina Consular permanecerá cerrada y no brindará atención al público", reiteró la Embajada de Israel en México. La advertencia se produjo horas después de que Israel diera 24 horas para que representantes iraníes salieran de Líbano, aumentando el temor de que cualquier represalia tenga efectos colaterales en países lejanos al conflicto, incluido México. La guerra también ha afectado la movilidad internacional, especialmente en Emiratos Árabes Unidos, donde cientos de mexicanos quedaron varados tras cancelaciones de vuelos derivadas del conflicto bélico entre Irán, Israel y Estados Unidos. La Embajada de México en EAU inició gestiones con Emirates, Etihad, Turkish Airlines y KLM para facilitar salidas, advirtiendo que algunas aerolíneas solo podrán operar desde Omán debido a la crisis aérea regional, según un reporte de la agencia e noticias EFE. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 352 mexicanos fueron evacuados desde países como Irán, Líbano, Catar, Jordania e Israel, muchos de ellos por vía terrestre para esquivar cierres de espacio aéreo y riesgos de ataques. Las evacuaciones se intensificaron tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní y la respuesta con misiles de Teherán, que afectó bases estadounidenses y elevó el riesgo para civiles de múltiples nacionalidades.