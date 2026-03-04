El cielo vivirá uno de los espectáculos más extremos del siglo XXI el 2 de agosto de 2027, cuando un eclipse solar total convertirá el día en noche durante más de seis minutos en algunos puntos del planeta, un registro que no se repetirá en más de 100 años. La NASA ratificó que la combinación orbital de ese día hará que la Luna cubra al Sol por un tiempo excepcionalmente largo, un hecho que ya moviliza a observatorios, universidades y agencias científicas de todo el mundo. El evento no solo será impactante por su duración. También será uno de los eclipses con mayor franja de visibilidad del siglo, lo que lo convierte en un fenómeno clave para la investigación solar, la física espacial y la observación pública del cielo. La duración récord de este eclipse no es casualidad. El 2 de agosto de 2027 se dará una alineación muy poco frecuente: Esa combinación permite que la Luna tape por completo el disco solar durante más de seis minutos, cuando lo normal en un eclipse total es que la oscuridad dure apenas entre dos y tres minutos. Por eso, los astrónomos ya lo catalogan como el eclipse total más largo del siglo. La franja de totalidad será enorme y cruzará más de 15.000 kilómetros sobre la superficie del planeta. La sombra de la Luna avanzará desde el océano Atlántico y seguirá por: Uno de los puntos más privilegiados será Luxor, en Egipto, donde se espera una de las duraciones de oscuridad total más largas y cielos despejados, lo que lo perfila como uno de los mejores lugares del mundo para observar el fenómeno. Colombia no estará dentro de la franja de totalidad, por lo que el Sol no se ocultará por completo. Sin embargo, sí se podrá apreciar un eclipse parcial en gran parte del territorio nacional, con el Sol cubierto en un porcentaje significativo durante varias fases del evento. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Pereira podrán seguir el eclipse con telescopios, filtros solares y transmisiones científicas en tiempo real, que permitirán observar la totalidad aunque ocurra en otros continentes. La NASA insiste en que ningún eclipse debe observarse a simple vista sin protección, salvo durante los breves minutos de totalidad y solo dentro de la franja donde el Sol queda completamente cubierto. Las recomendaciones oficiales incluyen: Un error de segundos puede causar daños permanentes en la retina, por lo que la observación responsable es tan importante como el espectáculo. Los astrónomos explican que eclipses totales tan largos dependen de una coincidencia exacta entre la distancia de la Luna, la posición de la Tierra y la geometría del recorrido de la sombra. Esa combinación solo ocurre en contadas ocasiones a lo largo de los siglos. Después del 2 de agosto de 2027, no habrá otro eclipse solar total con una duración similar hasta bien entrado el siglo XXII, lo que convierte a este fenómeno en un evento irrepetible para toda una generación.