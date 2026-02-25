Los habitantes del territorio azteca recibieron una alerta meteorológica durante el miércoles 25 de febrero por el aumento de las temperaturas que se registrará en distintas zonas del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este día una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se mantendrá sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, lo que favorecerá un ambiente diurno muy caluroso, además de vientos fuertes en esas regiones. En función de la información que difundió el SMN a través de sus canales oficiales de comunicación, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera prevalecerá este miércoles 25 de febrero sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, lo que generará un aumento de las temperaturas así como vientos fuertes en dichas zonas. Por otro lado, prevalecerá el ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas en zonas altas durante la mañana y noche. En lo que respecta al pronóstico de lluvias para hoy, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará precipitaciones de variada intensidad y chubascos en estados del occidente, sur y sureste de México. Finalmente, una línea seca sobre Coahuila, ocasionará vientos fuertes con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en el noreste del territorio nacional. El SMN mantiene actualizado el pronóstico del tiempo para las próximas 48 horas. Entre el miércoles y el viernes, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, aunada al escaso contenido de humedad, mantendrá tiempo estable y ambiente muy caluroso en dichas regiones. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima mantiene el foco, al mismo tiempo, sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, ya que durante la mañana y noche el ambiente será frío a muy frío con heladas matutinas en zonas altas. En este sentido, detalló una por una las entidades federativas del territorio azteca que se verán afectadas por los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados: