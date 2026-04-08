México está en la mira de Estados Unidos por el alto nivel de piratería y la falsificación tanto en mercados físicos como en línea. La Embajada Comercial de ese país señala que mientras aumenta la penetración del internet en el país, también ha avanzado la piratería en línea, y las partes interesadas informan que México tiene “una de las tasas más altas de piratería” particularmente en música y videojuegos a nivel mundial. Además, el USTR advierte que no existe una coordinación eficiente de las autoridades de los tres niveles de gobierno para perseguir las violaciones a la Propiedad Intelectual, a lo que se suman recursos limitados para los juicios, falta de investigación sostenida contra proveedores de bienes y servicios falsificados; y la falta de sanciones suficientes para determinar infracciones. Otro factor que pega a las empresas que exportan a México, según el USTR, son los registros de marcas de mala fe, por lo que es importante que las empresas registren sus marcas con anticipación. “Además, los titulares de derechos siguen expresando su preocupación por la duración de los procedimientos administrativos y judiciales por infracción de patentes y marcas, y por la persistencia de las infracciones mientras los casos están pendientes”, comentó el organismo encargado de vigilar el comercio exterior. En México, las autoridades han realizado algunas autoridades para combatir la piratería, pero en mercados como los de Tepito, en la Ciudad de México y el Mercado San Juan de Dios y el Barrio El Santuario en Guadalajara siguen prosperando y figuran en la Lista de Mercados Notorios de 2025 por la venta de productos falsificados y pirateados. A Estados Unidos también le preocupa que México y la Unión Europea concluyeron negociaciones de un tratado de libre comercio, en el que el país acordó la protección de cientos de nombres para alimentos, vinos y cervezas. “Estados Unidos sigue preocupado por la práctica de la UE de negociar resultados de propiedad intelectual específicos para cada producto como condición para el acceso al mercado y reitera la importancia de que cada derecho de propiedad intelectual se evalúe individualmente en México”, dijo. En una carta complementaria del T-MEC, México confirmó que el acceso al mercado de productos estadounidenses no está restringido en México por el simple uso de ciertos términos específicos para quesos. Para Washington, México tiene un sistema poco común para las denominaciones de origen que incluye ciertos elementos destinados a mejorar y respetar el debido proceso y la transparencia. “En 2020, México promulgó una nueva Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial y modificó su Ley Federal de Derechos de Autor y el Código Penal Federal con el fin de cumplir con diversas disposiciones del T-MEC y fortalecer la protección de la propiedad intelectual”, dijo. Sin embargo, el país todavía está en proceso de elaborar la reglamentación tanto para la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial como para la modificación de la Ley Federal de Derechos de Autor, y la falta de reglamentación está generando incertidumbre para los sectores creativos e innovadores que buscan proteger y hacer valer sus derechos de propiedad intelectual.