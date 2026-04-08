La contratación digital de seguros en México podría crecer más de 10 veces hacia 2033, impulsada por el uso del celular para cotizar pólizas, el auge de nuevas coberturas, como los seguros para mascotas y la aparición de modelos multiseguro que integran varias protecciones en un solo producto, de acuerdo con Ahorra Seguros. Según la plataforma mexicana de comparación de pólizas, más del 72% de los usuarios que cotizan seguros de auto lo hacen desde dispositivos móviles, lo que consolida al smartphone como el principal canal de adquisición en el país. Además, el tráfico total de la plataforma ha crecido más de 30% en el último año, impulsado principalmente por mobile, mientras que los usuarios comparan en promedio entre tres y cinco opciones antes de contratar, priorizando el precio, la rapidez y la facilidad del proceso de cotización. En este contexto, el mercado insurtech en México también muestra una expansión acelerada. De acuerdo con estimaciones de IMARC Group citadas por la plataforma, este mercado pasó de u$s 123.6 millones en 2024 y podría superar los u$s 1,747 millones hacia 2033, lo que implicaría una tasa de crecimiento anual cercana al 30% . Dentro de esta transformación del sector, el modelo de multiseguro comienza a ganar terreno al integrar coberturas como vida, salud, auto y hogar en una sola póliza, lo que simplifica la gestión para los usuarios y permite optimizar costos. Este tipo de soluciones responde a un consumidor que busca procesos más rápidos y productos que se adapten a su vida cotidiana, especialmente a través de plataformas digitales que permiten comparar diferentes opciones en segundos. “Estamos viendo un cambio importante: el seguro está dejando de ser un producto complejo para convertirse en un servicio cotidiano, accesible y transparente gracias a la tecnología”, señaló Gabriel Rosillo, CMO de Ahorra Seguros. Además del avance de los seguros tradicionales en formato digital, nuevas categorías comienzan a ganar espacio en el mercado mexicano, entre ellas las pólizas para mascotas. En este segmento, más del 65% de los interesados tiene menos de 40 años y la categoría registra crecimientos superiores al 40% anual, impulsada por una mayor conciencia sobre los gastos veterinarios y por la creciente consideración de los animales de compañía como parte de la familia. Al mismo tiempo, la digitalización ha permitido el desarrollo de productos adaptados a nuevos modelos laborales, como los seguros dirigidos a conductores de plataformas de movilidad, que funcionan bajo esquemas flexibles y bajo demanda. A través de aplicaciones móviles, los usuarios pueden administrar sus pólizas en cualquier momento, consultar cotizaciones en tiempo real, reportar siniestros de forma inmediata y acceder a descuentos o beneficios exclusivos. De acuerdo con la compañía, estos cambios reflejan la evolución hacia un consumidor más informado y digital, que busca mayor control sobre su protección financiera y procesos de contratación cada vez más ágiles.