La Ciudad de México mantendrá condiciones de frío, lluvias fuertes y rachas de viento superiores a 50 kilómetros por hora este lunes 19 de octubre. Imagen ilustrativa.

En esta noticia Recomendaciones de Protección Civil para protegerse de fuertes lluvias

La Ciudad de México mantendrá condiciones de frío, lluvias fuertes y rachas de viento superiores a 50 kilómetros por hora este lunes 19 de octubre, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas en la capital.

El periodo de afectaciones comenzó el viernes 16 de octubre y se extenderá durante los siguientes días, con temperaturas mínimas de entre 4 y 7 grados en las zonas altas del sur y poniente de la ciudad.

El periodo de afectaciones comenzó el viernes 16 de octubre y se extenderá durante los siguientes días, con temperaturas mínimas de entre 4 y 7 grados en las zonas altas del sur y poniente de la ciudad. Fuente: EFE Alejandro García

La jornada de este lunes será el último día contemplado dentro del periodo señalado, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la presencia de bajas temperaturas, precipitaciones y fuertes rachas de viento.

Estas condiciones están relacionadas con el frente frío 2 y la masa de aire polar asociada, sistemas que también provocarán cambios en el estado del tiempo en distintas regiones del país.

Recomendaciones de Protección Civil para protegerse de fuertes lluvias

Ante el pronóstico de lluvias, Protección Civil recomienda tomar las siguientes medidas para reducir riesgos y prevenir posibles emergencias:

Mantén limpias las coladeras y alcantarillas para evitar que la basura obstruya el desagüe. No arrojes residuos en calles, espacios públicos, barrancas, ríos o drenajes. Extrema precauciones en zonas de riesgo, especialmente ante la posibilidad de deslaves, flujos de lodo, desbordamientos de ríos e inundaciones en áreas bajas o con drenaje insuficiente. Maneja con precaución en carreteras, caminos rurales, vados, puentes y zonas urbanas que puedan presentar acumulaciones de agua o condiciones peligrosas. Presta especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas enfermas, así como a quienes se encuentren en situación de calle. Identifica el lugar donde te encuentras, además de ubicar previamente las zonas altas y las rutas de evacuación disponibles. En caso de que las autoridades determinen evacuaciones preventivas en zonas de alto riesgo, sigue las indicaciones de Protección Civil y acude a los refugios temporales habilitados. Evita cruzar ríos, vados o cualquier cuerpo de agua que presente un aumento en su nivel. También permanece atento a las condiciones de ríos y presas de la región. Protege tus documentos personales y papeles importantes colocándolos dentro de una bolsa o recipiente de plástico y mantenlos en un sitio seguro, pero de fácil acceso. Sigue en todo momento las recomendaciones de las autoridades y toma las medidas necesarias para proteger tu integridad y la de las personas que se encuentren contigo.

Se sugiere mantenerse alerta sobre la evolución de las condiciones meteorológicas a través de los canales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Gobernación.