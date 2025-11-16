Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 16 de noviembre.

Estas son las efemérides del 16 de noviembre

1922: En la pequeña pedanía de Azinhaga (Ribatejo, Portugal), nace José Saramago, narrador y ensayista portugués y premio Nobel de Literatura en 1998. En sus escritos, de gran calado ético, se adentrará en las motivaciones humanas. Será autor de obras tan conocidas como "El evangelio según Jesucristo", "La caverna", "Ensayo sobre la ceguera" o "Caín". (Hace 103 años)

42aC: Nace en Roma (Italia) Tiberio César Augusto, que será segundo emperador romano (desde el 17 de septiembre de 14 hasta su muerte, el 16 de marzo de 37), sucesor de Octavio Augusto. Destacará por su actividad militar en las campañas germánicas. (Hace 2067 años)

2006: Muere en San Francisco (EE.UU.) el intelectual y economista estadounidense Milton Friedman, uno de los principales defensores de la economía de libre mercado en la segunda mitad del siglo XX y ganador del Premio Nobel de Economía en 1976. (Hace 19 años)

1960: En Los Ángeles (EE.UU.) muere Clark Gable, ganador del Oscar en 1935 por la comedia romántica "Sucedió una noche". (Hace 65 años)

1632: El rey de Suecia Gustavo Adolfo II, de 36 años, muere como consecuencia de las heridas recibidas hoy durante la batalla de Lützen contra las tropas imperiales. Al día siguiente le sucederá en el trono su hija Cristina, de 5 años de edad, bajo tutela de la Dieta que preside el conde de Oxenstierna. Cristina abdicará del trono en 1654. (Hace 393 años)

1272: En el Palacio de Westminster (actual sede del Parlamento del Reino Unido) fallece, a los 65 años de edad, Enrique III, rey de Inglaterra y señor de Irlanda desde 1216. Su cuerpo es sepultado en la abadía de Westminster. (Hace 753 años)

La efeméride más importante de este domingo

El evento más importante es el nacimiento de José Saramago en 1922, ya que su obra literaria, reconocida con el Premio Nobel de Literatura en 1998, ha tenido un profundo impacto en la literatura contemporánea y en la reflexión sobre la condición humana.